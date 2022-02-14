На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого військового: як він виглядає на фото

Перед зникненням 23-річний солдат був одягнений у цивільний одяг

Із 6 лютого поблизу Рівного ідуть пошуки військовослужбовця, який прибув зі своєю бригадою на один із місцевих полігонів. За цей час 23-річного Юрія Побєду не бачили ні друзі, ні товариші по службі, ні рідні.

Подробиці передає видання Rivne Online.

Відомо, що востаннє військового було помічено безпосередньо у селі Тучин, біля якого і знаходиться місце дислокації його бригади. На ньому була коротка темно-сіра куртка, сині джинси та темні кросівки.

Юрій Побєда

Юрію Побєді — лише 23 роки. Його зріст — 180 см, статура — худорлява. Особливих прикмет хлопця не повідомляється. Він є жителем міста Володимир.

Невідомо, куди він міг поїхати, адже ніхто зі знайомих чи родичів не зв’язувався з ним уже понад тиждень.

Усіх, хто міг бачити або щось знає про місцезнаходження військовослужбовця, просять звертатися або до поліції, або за телефоном 096-640-08-40.

Наразі у пошуках Юрія задіяні не лише військові, а й місцеві жителі, мисливці, лісники, а також волонтери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українці стурбовані долею ще одного зниклого земляка. 41-річний Василь Ханевич зник, перебуваючи на заробітках у Польщі. Він щез дорогою до України — поліцейські виявили лише його речі.