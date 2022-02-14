На Ровенщине уже неделю ищут пропавшего военного: как он выглядит на фото

Перед исчезновением 23-летний солдат был одет в гражданскую одежду

С 6 февраля под Ровно идут поиски военнослужащего, который прибыл со своей бригадой на один из местных полигонов. 23-летнего Юрия Победу не видели ни друзья, ни сослуживцы, ни родные.

Подробности передает издание Rivne Online.

Известно, что последний раз он был замечен непосредственно в селе Тучин, возле которого и находится место дислокации его бригады. На нем была короткая темно-серая куртка, синие джинсы и темные кроссовки.

Юрий Победа

Юрию Победе — всего 23 года. Его рост – 180 см, телосложение — худощавое. Особенных примет парня не сообщается. Он является жителем города Владимир.

Неизвестно, куда он мог уехать, ведь никто из знакомых или родственников не связывались с ним уже больше недели.

Всех, кто мог видеть или что-то знает о местонахождении военнослужащего, просят обращаться или в полицию, или по телефону 096-640-08-40.

Сейчас в поисках Юрия задействованы не только военные, но и местные жители, охотники, лесники, а также волонтеры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы обеспокоены судьбой еще одного пропавшего земляка. 41-летний Василий Ханевич исчез, будучи на заработках в Польше. Он пропал по дороге в Украину — полицейские обнаружили только его вещи.