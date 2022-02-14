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На Ровенщине уже неделю ищут пропавшего военного: как он выглядит на фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Парень прибыл вместе со своей бригадой на полигон в Тучине Новость обновлена 14 февраля 2022, 12:29
Парень прибыл вместе со своей бригадой на полигон в Тучине

Перед исчезновением 23-летний солдат был одет в гражданскую одежду

С 6 февраля под Ровно идут поиски военнослужащего, который прибыл со своей бригадой на один из местных полигонов. 23-летнего Юрия Победу не видели ни друзья, ни сослуживцы, ни родные.

Подробности передает издание Rivne Online.

Известно, что последний раз он был замечен непосредственно в селе Тучин, возле которого и находится место дислокации его бригады. На нем была короткая темно-серая куртка, синие джинсы и темные кроссовки.

Юрий Победа
Юрий Победа

Юрию Победе — всего 23 года. Его рост – 180 см, телосложение — худощавое. Особенных примет парня не сообщается. Он является жителем города Владимир.

Неизвестно, куда он мог уехать, ведь никто из знакомых или родственников не связывались с ним уже больше недели.

Всех, кто мог видеть или что-то знает о местонахождении военнослужащего, просят обращаться или в полицию, или по телефону 096-640-08-40.

Сейчас в поисках Юрия задействованы не только военные, но и местные жители, охотники, лесники, а также волонтеры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы обеспокоены судьбой еще одного пропавшего земляка. 41-летний Василий Ханевич исчез, будучи на заработках в Польше. Он пропал по дороге в Украину — полицейские обнаружили только его вещи.

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#Ровенская область #Розыск #Военнослужащий #ВСУ
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