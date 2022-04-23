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Успешное контрнаступление: ВСУ отбили три населенных пункта в Харьковской области

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинские защитники Новость обновлена 23 апреля 2022, 11:08
Украинские защитники

Силы обороны добились значительных успехов и продолжают наступательные действия

В Харьковской области бойцы Вооруженных Сил Украины провели успешное контрнаступление и выбили вражеские войска россиян из нескольких населенных пунктов.

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Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, украинским подразделениям удалось освободить от оккупантов села Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского района, а также закрепиться на позициях.

Карта с отметками населенных пунктов Харьковщины, освобожденных от оккупантов бойцами ВСУ
Карта с отметками населенных пунктов Харьковщины, освобожденных от оккупантов бойцами ВСУ

Также Синегубов добавил, что захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру города Харькова и области. Только за последние сутки армия врага нанесла 56 ударов, в результате которых были ранены 19 человек, два человека, к сожалению, погибли.

Что касается одной из самых горячих точек ведения боевых действий — Изюмского направления, то она и впредь остается стратегической точкой. Бойцы ВСУ продолжают держать в этом районе оборонительные рубежи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в Харьковской области украинские военные уничтожили за день десятки единиц вражеской техники, сотню оккупантов, а также освободили от захватчиков еще три села в области: Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки.

Теги:
#Контрнаступление #Увольнение #Харьковщина #ВСУ
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