Обезьяна сбежала из зоопарка Харькова и стала героем сети (видео)

Объятия примата с сотрудницей зоопарка умилили сеть

В понедельник, 5 сентября, в прифронтовом Харькове произошло необычное событие — на улицах города увидели обезьяну, самостоятельно вышедшую на прогулку. Шимпанзе стал героем сети, а его общение с сотрудницей зоопарка покорило сердца украинцев.

Кадры прогулки примата по Харькову распространило издание "Харьков News", отметив, что обезьяна сбежала из зоопарка. Примат распутал сетку и легко открыл замки на вольере, после чего отправился гулять по городу.

Позже выяснилось, что шимпанзе зовут Чичи и ее спасли из разбомбленного россиянами "Экопарка". Обезьяна уже не первый раз пытается убежать, но каждый раз ее возвращают домой сотрудники зоопарка. Так было и в этот раз — на место, где обнаружили Чичи, отправили женщину, которая уговаривала примата лакомством, разговорами, но шимпанзе согласилось уйти с улиц города только тогда, когда ему предложили одеть любимую желтую куртку. Напоследок Чичи даже обняла свою спасительницу. Таким образом, животное вернули в безопасное место.

Пользователей сети распространенное видео захватило, в результате чего появилось множество шуток. В частности, что даже обезьяна на прогулке с легкостью нашла себе девушку. Некоторые сравнили манеры примата с российскими оккупантами, отметив, что обезьяна в сотни раз воспитаннее. А еще часть пользователей шутила, что Чичи напоминает некоторых украинских политиков.

Стоит отметить, что к шимпанзе нельзя так близко приближаться, ведь они опасны и могут навредить людям, особенно, когда испытывают угрозу. В этой ситуации с обезьяной имела дело сотрудница зоопарка, то есть квалифицированный человек. Если видите приматов на улице — звоните по телефону в соответствующие службы, но не приближайтесь к ним.

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