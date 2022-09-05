Мавпа втекла із зоопарку Харкова і стала героєм мережі (відео)

Обійми примата зі співробітницею зоопарка розчулили мережу

У понеділок, 5 вересня, у прифронтовому Харкові сталася незвична подія — на вулицях міста побачили мавпу, яка самостійно вийшла на прогулянку. Шимпанзе став героєм мережі, а його спілкування зі співробітницею зоопарку підкорило серця українців.

Кадри прогулянки примата по Харкову розповсюдило видання "Харків News", зазначивши, що мавпа втекла з місцевого зоопарку. Примат розплутав сітку та легко відкрив замки на вольєрі, після чого пішов гуляти містом.

Пізніше з'ясувалося, що шимпанзе звати Чічі і її врятувати з розбомбленого росіянами "Екопарку". Мавпа вже не вперше робить спробу втекти, але щоразу її повертають додому співробітники зоопарку. Так було і цього разу — на місце, де виявили Чічі, відправили жінку, яка вмовляла примата ласощами, розмовами, але шимпанзе погодилося піти з вулиць міста лише тоді, коли йому запропонували одягнути улюблену жовту куртку. Наостанок, Чічі навіть обійняла свою рятувальницю. Таким чином тварину повернули у безпечне місце.

Користувачів мережі розповсюджене відео захопило, в результаті чого з'явилося безліч жартів. Зокрема, що навіть мавпа на прогулянці з легкістю знайшла собі дівчину. Дехто порівняв манери примата з російськими окупантами, зазначивши, що мавпа у сотні разів вихованіша. А ще частина користувачів жартувала, що Чічі нагадує деяких українських політиків.

Варто зазначити, що до шимпанзе не можна так близько наближатися, адже вони небезпечні тварини й можуть нашкодити людям, особливо, коли відчувають загрозу. У цій ситуації з мавпою мала справу співробітниця зоопарку, тобто кваліфікована людина. Якщо бачите приматів на вулиці — телефонуйте у відповідні служби, але не наближайтеся до них.

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