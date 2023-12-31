Россияне разрушили 5-звездочную гостиницу в Харькове: эксклюзивные фото и видео

Зеркальный фасад здания сильно поврежден

В ходе одной из своих последних атак российские оккупанты нанесли удар по гостинице в Харькове. Здание получило серьезные повреждения, а также пострадали припаркованные на улице рядом автомобили.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и показал последствия вражеской атаки. На предоставленных фото и видео видно, что здании выбиты окна и разрушены целые этажи.

Атаку на гостиницу Kharkiv Palace захватчики произвели в ночь на субботу, 30 декабря. Помимо этого были повреждены также многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

По информации Офисе генпрокурора Украины, известно о 20 раненых, среди которых свое парней 14 и 16 лет. Также ранение получил советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа – гражданин Великобритании. Девять пострадавших получили помощь на месте.

К слову, Kharkiv Palace является первой пятизвёздочной гостинице в Харькове. Она представляет собой 11-этажное здание с зеркальным фасадом. На первом этаже расположены кафе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что удары по гостинице Kharkiv Palace были нанесены не ракетами С-300, как ранее предполагалось. Стало известно, чем били по городу оккупанты.