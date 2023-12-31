Атака по отелю в Харьковe: в числе пострадавших заграничные журналисты

Немецкий телеканал уже осудил эту террористическую атаку

В результате вражеских ударов по гостинице Kharkiv Palace 30 декабря пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF. В момент обстрела они находились в этом отеле.

Немецкая репортер Алика Юнг рассказала, что команда журналистов этого телеканала остановилась в отеле Kharkiv Palace. Всего их было 7 человек. Об этом информирует ZDF.

В ту ночь после начала обстрелов они спустились в укрытие гостиницы. Однако украинский переводчик получила ранения. Известно, что у нее сломано ребро. Ранение также получил охранник.

Юнг рассказала, что как только поняла, что происходит, решила выбраться из своего номера и найти команду. Девушка побежала вниз по лестнице в укрытие отеля.

"Там я встречаю своего немецкого коллегу-продюсера и нашего украинского редактора, которые помогали нашему переводчику. Она была ранена в холле гостиницы, и, как выяснилось позже, у нее сломано ребро и три сломанных позвонка", – отметила немка.

Телеканал в своею очередь осудил эту террористическую атаку.

"Это очередная атака России на свободную печать. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро поправятся. ZDF будет продолжать сообщать о войне против украинского гражданского населения", — сказала главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Стоит добавить, что в числе пострадавших есть также и журналист из Великобритании. Такую информацию сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" побывал на месте удара по гостинице Kharkiv Palace и поделился эксклюзивными фотографиями разрушенного после атаки отеля.