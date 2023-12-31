Атака по готелю у Харкові: серед постраждалих закордонні журналісти

Німецький телеканал уже засудив цю терористичну атаку

Внаслідок ворожих ударів по готелі Kharkiv Palace 30 грудня постраждали кілька десятків людей, зокрема журналісти німецького державного каналу ZDF. У момент обстрілу вони перебували у цьому готелі.

Німецька репортер Аліка Юнг розповіла, що команда журналістів цього телеканалу зупинилася в готелі Kharkiv Palace. Усього їх було 7 осіб. Про це повідомляє ZDF.

Тієї ночі після початку обстрілів вони спустилися в укриття готелю. Проте українська перекладачка отримала поранення. Відомо, що в неї зламано ребро. Поранення також отримав охоронець.

Юнг розповіла, що як тільки зрозуміла, що відбувається, вирішила вибратися зі свого номера та знайти команду. Дівчина побігла вниз сходами в укриття готелю.

"Там я зустрічаю свого німецького колегу-продюсера та нашого українського редактора, які допомагали нашому перекладачеві. Він був поранений у холі готелю, і, як з’ясувалося пізніше, у нього зламано ребро та три зламані хребці", – зазначила німкеня.

Телеканал, своєю чергою, засудив цю терористичну атаку.

"Це чергова атака Росії на вільний друк. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення", — сказала головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.

Варто додати, що серед постраждалих є також і журналіст із Великобританії. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграфа" побував на місці удару по готелі Kharkiv Palace та поділився ексклюзивними фотографіями зруйнованого після атаки готелю.