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Знаменательные события в истории: 1 мая 2018 года

Знаменательные события в истории: 1 мая 2018 года
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 1 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Праздник труда (День труда).

Всемирный день борьбы с астмой.

Живин день.

История:

1840 - В Англии появились первые в мире почтовые марки.

 1925 - Кипр объявлен британской коронной колонией. Остров не впервые оказался под английским владычеством: в 1191 году его завоевал Ричард Львиное Сердце.

1940 - официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года - в связи с войной.

1948 - Провозглашено создание КНДР.

2009 - В Швеции легализованы однополые браки.

Родились в этот день:

1968 - Оливер Бирхофф, немецкий футболист.

1971 - Амира Казар, французская актриса театра и кино.

1973 - Оливер Невилль, немецкий футболист.

1979 - Паули Рантасалми, финский гитарист и композитор, участник финской рок-группы The Rasmus.

1982 - Джейми Дорнан, британский актер, модель и музыкант.

Ушли из жизни:

1873 - Давид Ливингстон, английский миссионер, выдающийся исследователь Африки.

1904 - Антонин Дворжак, чешский композитор.

2000 - Стивен Ривз, американский актер и легендарный культурист.

Именины:

Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс. 

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Все по теме:

1 мая, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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