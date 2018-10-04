День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Знаменательные события в истории: 4 октября 2018 года

Знаменательные события в истории: 4 октября 2018 года
07:22 Сегодня Телеграф
pixabay.com

В этот день, 4 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день животных.

История:

1830 Близ города Керчь обнаружен курган Куль-Оба.

1830 Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.

1910 Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.

1911 в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1946 В каирский Коптский музей поступил первый манускрипт библиотеки Наг-Хаммади.

1957 На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

1971 величина моля принимается в число стандартных единиц системы СИ.

1992 авиакатастрофа в Амстердаме.

1994 в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца".

1995 — в Японии начата телевизионная трансляция культового сериала «Neon Genesis Evangelion».

2000 Убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом.

2001 авиакатастрофа над Черным морем.

2004 "SpaceShipOne" совершил второй зачетный Суборбитальный космический полёт и выиграл "Ansari X Prize".

2007 Катастрофа Ан-26 под Киншасой.

В этот день родились:

973 Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.

1720 Джованни Пиранези, итальянский археолог, архитектор и художник-график.

1822 Ратерфорд Берчард Хейс, 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель.

1931 Ричард Рорти, американский философ 1976 Алисия Сильверстоун американская актриса, фотомодель.

1946 Сьюзан Сарандон, американская актриса, обладательница "Оскара".

1956 Кристоф Вальц, австрийский актер, двукратный обладатель премии "Оскар".

1959 Крис Лоу, британский музыкант, клавишник дуэта "Pet Shop Boys".

1976 Алисия Сильверстоун, американская киноактриса.

1984 Лена Катина, российско-американская певица, экс-солистка группы "Тату".

1989 Дакота Джонсон, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1497 Беноццо Гоццоли, итальянский художник, представитель флорентийской школы живописи.

1669 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.

1880 Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты.

1930 Олена Пчилка, украинская писательница, редактор, мать Леси Украинки.

1934 Мария Заньковецкая, театральная актриса, народная артистка УССР.

1937 Иван Микитенко, украинский писатель, драматург.

1947 Макс Планк, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1918).

1961 Макс Вебер, американский художник-абстракционист.

Именины:

Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Иван, Константин, Петр. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

4 октября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 28 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 27 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 26 сентября 2018 года

Последние новости

Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12 Вы будете смеяться: свежие утренние анекдоты 4 октября
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь