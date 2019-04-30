Знаменательные события в истории: 30 апреля 2019 года

В этот день, 30 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день джаза.

Всемирный день породненных городов.

Международный день свечника.

День памяти святых жен-мироносиц.

Вальпургиева ночь.

День ребенка в Мексике.

День ветеранов вьетнамской войны в США.

История:

1789 - Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.

1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской федерации.

1854 - Открытие первой железной дороги в Бразилии.

1877 - Французский поэт Шарль Кро (Charles Cros) передал Академии Наук описание первого граммофона.

1900 - Аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.

1954 - В Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины.

1958 - в Гаити произошла попытка государственного переворота, жестоко подавленная президентом Франсуа Дювалье.

1992 - В Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

2009 - Массовое убийство в Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Общее количество погибших - 12 человек, значительная часть которых скончалась от огнестрельных ран в больницах Баку. Из 12 погибших 10 получили смертельные ранения в голову, один - в грудь, и один погиб, выпрыгнув из окна. Среди жертв стрельбы студенты, преподаватели и служащие академии.

Родились в этот день:

1777 - Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик и астроном.

1893 - Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).

1967 - Филипп Киркоров, советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист РФ.

1946 - Карл XVI Густаф, король Швеции (с 1973).

1982 - Кирстен Данст, американская актриса.

1985 - Галь Гадот, израильская актриса и модель.

1986 - Дианна Агрон, американская актриса.

1988 - Ана де Армас, кубинская актриса.

Ушли из жизни:

1792 - Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал "сэндвич" ("сандвич").

1883 - Эдуард Мане, французский художник.

1945 - Адольф Гитлер, немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945).

2017 - Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.

Именины:

Адриан, Ефрем, Иван, Семен, Федор.