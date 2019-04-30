Знаменательные события в истории: 30 апреля 2019 года

Праздники:
Международный день джаза.
Всемирный день породненных городов.
Международный день свечника.
День памяти святых жен-мироносиц.
Вальпургиева ночь.
День ребенка в Мексике.
День ветеранов вьетнамской войны в США.
История:
1789 - Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской федерации.
1854 - Открытие первой железной дороги в Бразилии.
1877 - Французский поэт Шарль Кро (Charles Cros) передал Академии Наук описание первого граммофона.
1900 - Аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.
1954 - В Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины.
1958 - в Гаити произошла попытка государственного переворота, жестоко подавленная президентом Франсуа Дювалье.
1992 - В Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.
2009 - Массовое убийство в Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Общее количество погибших - 12 человек, значительная часть которых скончалась от огнестрельных ран в больницах Баку. Из 12 погибших 10 получили смертельные ранения в голову, один - в грудь, и один погиб, выпрыгнув из окна. Среди жертв стрельбы студенты, преподаватели и служащие академии.
Родились в этот день:
1777 - Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик и астроном.
1893 - Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).
1967 - Филипп Киркоров, советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист РФ.
1946 - Карл XVI Густаф, король Швеции (с 1973).
1982 - Кирстен Данст, американская актриса.
1985 - Галь Гадот, израильская актриса и модель.
1986 - Дианна Агрон, американская актриса.
1988 - Ана де Армас, кубинская актриса.
Ушли из жизни:
1792 - Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал "сэндвич" ("сандвич").
1883 - Эдуард Мане, французский художник.
1945 - Адольф Гитлер, немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945).
2017 - Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.
Именины:
Адриан, Ефрем, Иван, Семен, Федор.