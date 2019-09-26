Знаменательные события в истории: 26 сентября 2019 года

Праздники:
Европейский день языков.
Всемирный день контрацепции.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335 год).
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
История:
1789 Томас Джефферсон получил назначение на должность первого в истории США государственного секретаря.
1815 В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.
1887 Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
1907 Новая Зеландия и Ньюфаундленд стали доминионами Британской империи.
1957 Состоялась премьера мюзикла "Вестсайдская история".
1960 Самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро - 4 часа 29 минут.
1977 первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.
1995 Украина принята в Совет Европы.
2012 Тройное убийство в ТРЦ "Караван".
2016 подписание договора о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.
В этот день родились:
1754 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.
1888 Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.
1894 Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.
1898 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.
1959 Илья Кормильцев, российский поэт, переводчик, автор текстов для "Nautilus Pompilius".
1965 Петр Порошенко, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, 5-й Президент Украины.
1979 Крис Куниц, канадский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион (2014).
1980 братья-близнецы Хенрик и Даниэль Седин, шведские хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира.
1981 Серена Уильямс, американская теннисистка.
Ушли из жизни
1902 Леви Страусс, американский промышленник, изобретатель джинсов.
2008 Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер.
2010 Глория Стюарт (р. 1910), американская актриса театра, кино и телевидения.
2012 Федорук Сильвия Ольга, канадский физик, специалист в области исследований медицинской физики (диагностика раковых заболеваний), ректор Саскачеванского университета, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван. Дочь украинских эмигрантов.
Именины:
Александр, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Степан, Юлиан.