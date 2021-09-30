Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу

В рамках спецпроекта #БизнесТелеграф мы пообщались с главой компании Visa в Украине Верой Платоновой.

Вера Платонова – незаурядный банкир. Ее первой знаковой должностью стала работа в компании Visa на позиции ведущего маркетолога и менеджером по работе с вип-клиентами. Затем Вера проработала 8 лет в компании MasterCard Europe, где руководила представительствами в Украине, Грузии, Молдове, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Теперь же она занимает позицию генерального директора Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Платонова советует: "Если сомневаешься, делать или нет – делай", и сама всегда следует этому принципу. В рамках проекта #БизнесТелеграф пообщался с банкиршей и узнали, какие качества отличают хорошего руководителя, есть ли дефицит кадров в банковской сфере и куда вложить 1000 долларов в 2021-м году.

-Наш разговор проходит накануне очередного ужесточения карантинных ограничений. Это сложное время для любого бизнеса. Скажите, подобные кризисы – это негативная турбулентность или возможность для роста?

-Полтора года таких "качелей" уже научили наших предпринимателей адаптироваться ко всем условиям. И я уверена, что все готовы к новому этапу карантина. Не думаю, что он будет более жестким, чем тот, через который мы уже прошли. Это еще один шанс усилиться в сфере е-commerce (электронная коммерция — сфера экономики, когда торговые и финансовые сделки проводятся в интернете, — прим.ред.). Но готовиться к этому нужно уже сейчас.

-А как это повлияло на сферу платежных услуг?

-Банки, конечно, теряют в физических расчетах. Однако мы готовы этим жертвовать ради роста е-commerce. Тот рост, который уже был в е-commerce, не падает. Когда люди начинают покупать через интернет, они там остаются. Плюс добавляется поток, когда карантинные ограничения снимают. Поэтому нам надо чем-то пожертвовать, помочь усилиться в е-commercе малому и среднему бизнесу, помочь с сервисами доставки и дальше все будет хорошо.

Вера Платонова точно знает, что отличает хорошего руководителя от плохого

-Затрону ваш переход в 2018 году из Mastercard к прямому конкуренту Visa. Был ли этот трансфер проблемным? С какими главными трудностями столкнулись?

-Мне было легче, потому что я уже очень хорошо знаю этот бизнес и с точки зрения банка, и с точки зрения платежных систем. Когда я вижу, как мои коллеги приходят руководить регионами из других сфер, например, из Microsoft или из консалтинговых компаний, не зная бизнеса, у них адаптация проходит намного дольше. Я пришла и уже знала четко, что и где надо подкрутить.

Было тяжело эмоционально. Очень важно для меня было то, что это было возвращение (до того как прийти на работу в Mastercard, Вера Платонова работала в компании Visa, — прим.ред.). Возможно, если бы не было этого слова, я бы и не прыгнула тогда со скалы. Visa всегда была первым таким настоящим местом работы, первым большим пунктиром. Наверное, было сложно только с точки зрения того, что меня воспринимали руководителем конкурента. Но это прошло в первую же неделю моего прихода в офис, потому что я была очень искренней, полностью переключилась. На самом деле очень важно, где бы ты ни работал полностью отдаваться этому бренду и этому работодателю. Я полностью переключилась на то. Как нам расти. И люди поверили. Я увидела, какая замечательная команда была в Visa. Мне очень повезло с теми ребятами, с которыми я сейчас работаю.

-Какие пять главных свойств отличают хорошего руководителя от посредственного?

-Самое важное – это брать ответственность, в том числе за себя, и принимать решения. Это очень большая проблема руководителей, потому что не многие готовы. Не готовы принимать удар, защищать команду.

Второе – это смелость нарушать грани. Все мировые инновации и прорывы не были совершены в рамках существующих граней. Если стоит задача победить, надо играть смело и дерзко.

Третье – это доверие. Доверять людям. Когда ты им доверяешь – они доверяют тебе. Также очень важно быть ролевой моделью. Если твои сотрудники видят, что ты не горишь работой – это чувствуется. Когда ты расслаблен, когда ты боишься. Ведь в жизни бывают разные периоды. Бывают моменты депрессии, упадка, и коллектив не должен это чувствовать. Он должен чувствовать, что вы всегда собраны, нацелены на максимальный результат и получаете кайф от того, что вы делаете. Как только они почувствовали слабинку, она распространится мгновенно на все уровни.

Ну, и последнее – надо наслаждаться процессом и фиксировать победы.

-Как вы оцениваете ситуацию с кадрами в вашей отрасли? Испытываете дефицит?

-Сложно. Сейчас очень большой дефицит качественных людей, которые разбираются и в финансах, и в технологиях. Эта грань, когда они между IT и финансами. Этому не учат в институте, и очень мало работодателей, которые дают такой опыт. У нас есть проблема с наймом ключевых сотрудников, но мы очень открыты и нанимаем не только в рамках одной страны. Мы можем привести людей из другой страны, если тут нужен такой конкретный специалист. Но лично мое мнение, что важнее нанять качественного человека именно с точки зрения моральных и интеллектуальных ценностей и научить его, нежели наоборот. Можно нанять профессионала, у которого не будет культуры твоей компании и тогда вам придется расстаться.

-А вы готовы взять к себе человека с минимальным опытом или без него и дать ему возможность расти в компании?

-Да. Мы так делаем. Это большой конкурс. У нас есть программа Greatens – это большой мировой конкурс, который проходит раз в год. Мы набираем людей с последних курсов или это может быть первый год после университета. Они проходят у нас полуторагодичную оплачиваемую практику. У них есть три литерации: они проходят практику по полгода в разных департаментах. Потом если мы уверены в этом человеке, мы его нанимаем. Сейчас у нас в Киев два человека, в Казахстане тоже один человек. Две девочки, которые сейчас у нас проходят практику, мы очень хотим их оставить.

-Мы с вами разговариваем во время мероприятия под названием "День женского предпринимательства". Нужно ли все еще выделять "женское предпринимательство" как-то отдельно? Действительно ли у нас все еще есть предвзятое отношение к женщинам предпринимателям, сложнее ли им строить карьеру в бизнесе?

-Я согласна, что выделять ничего не надо. Но в мире действительно существует проблема равных прав и равных условий и возможностей для женщин. Эта проблема не так значима в Украине, но все-таки она существует. Именно потому женщинам приходится прилагать больше усилий. Потому что дети, потому что есть обязанности в их семье, и не все готовы адаптироваться. Женщины в карьере пытаются комбинировать. Это всегда тяжелее. Кстати, наше недавнее исследование меня поразило. Я была уверена, что женщины были менее уверенны, чем мужчины, а оказалось все наоборот (На недавнем проекте Visa Elevator Pitch Day, в рамках которого сто предпринимателей со всей Украины в течение минуты презентовали свой бизнес потенциальному инвестору, женщины чувствовали себя более уверенно. Так, участницы оценили себя на 84,3 балла из 100, тогда как участники-мужчины – на 80 баллов. В мире эти значения существенно отличаются в пользу мужчин, — прим.ред.). Это говорит о том, что в Украине есть особая культура, созданная веками, когда женщина играла ключевую роль в семье во всех смыслах, и она осталась. Поэтому, конечно, мы поддерживаем женщин в разных ситуациях. Но мне кажется, что все становится сейчас уже по-другому.

-А на каждодневной основе как в компании Visa поддерживают женщин? Есть комнаты, где можно оставить ребенка в офисе, например?

-У нас полное равенство мужчин и женщин. Мужчина может пойти в декрет так же как женщина. Мы не выделяем, что женщина может привести ребенка, а мужчина нет. Но однозначно, если надо провести время с ребенком, надо пойти к врачу, надо привести его в офис – вообще никаких проблем. Visa – очень социально ориентированная компания и с точки зрения поддержки женщин мы тоже входим в топ. Потому что в Украине эта проблема еще не так значима, как, например, в странах Востока, в странах Центральной Азии, в Африке. Там этому надо уделять намного больше внимания.

-Если бы сейчас вы оказались в самом начале своего пути и у вас в руках 1000 долларов. Куда бы ее инвестировали?

-Предположим, я закончила институт и у меня есть 1000 долларов. Я бы вложила их в образование. Я бы пошла на курсы, которые помогут мне глубоко вникнуть в диджитал-маркетинг, наверное, даже с пониманием кодирования, что-то очень профессиональное и с созданием собственных возможных продаж. А потом я бы пошла на работу в компанию, похожую на то, чем бы я хотела потом заниматься. Я бы там проработала несколько лет, научилась бы всему и потом бы перешла к собственному бизнесу.