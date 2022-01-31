Укр

Беготня за трендами теряет актуальность, сегодня побеждает классика - дизайнер Эльвира Гасанова

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
71
Эльвира Гасанова Новость обновлена 31 января 2022, 08:14
Эльвира Гасанова

По словам дизайнера, не стоит гнаться за модными трендами.

Дизайнер и основательница бренда GASANOVA Эльвира Гасанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, какие пуховики в моде этой зимой, что надеть вместо шапки и стоит ли гнаться за трендами.

Пуховик — главная вещь зимы в любом гардеробе. Какие модели сейчас актуальны?

- Уже несколько сезонов подряд очень актуальными являются пуховики с подчеркнутой талией и поясом. Такой фасон придает одежде более женственный силуэт и при этом греет вас даже в сильные морозы. Популярна сейчас укороченная модель либо та, которая закрывает попу. И все так же приталенная благодаря поясу, который застегивается сверху. Если не ошибаюсь, такую модель запустил украинский бренд ienki ienki.

Укороченная модель пуховика с поясом
Укороченная модель пуховика с поясом

Назовите, пожалуйста, стильную замену зимней шапке?

- Я лично не хожу в шапке, поэтому мои пуховики всегда с капюшоном. Также можно красиво подвязать шарф или платок. Но в целом, шапка должна присутствовать в зимнем гардеробе. Это может быть либо обычная шапка с логотипом, либо ушанка.

А какие вещи в тренде этой зимой?

- Беготня за трендами сейчас теряет актуальность сама по себе. Люди все больше приходят к классике и к тому, что идет именно им.

Что входит в понятие базового гардероба?

Джинсы+рубашка - базовое сочетание
Джинсы+рубашка - базовое сочетание

Это, однозначно, костюмы, рубашки, футболки, классные джинсы, которые подходят именно вам.

Сейчас возвращается мода на ретро-одежду. Какие вещи особенно актуальны?

- Возвращается не столько мода, сколько умение и желание выбирать тренды для себя, те, которые подходят именно вам. Возвращается женственность и все вещи с приставкой ugly сдают позиции. Сейчас актуальны женственные силуэты.

А что насчет трендов в обуви?

- Кроссовки все еще актуальны и уже не потеряют свою актуальность, поскольку это очень удобно, а сейчас к этому движется весь мир. Также сейчас на пике моды грубая тракторная подошва.

Назовите главную ошибку при создании стильного образа.

- Слепое следование трендам или желание купить фейк лишь бы на нем был кричащий бренд.

Есть ли у вас правила по созданию стильного образа?

- Мой самый универсальный совет – это любовь к черному цветы и черные вещи в гардеробе.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды
Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных
Здоровье
Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных
Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи января
Суд над Порошенко, купание на Крещение и Рада после каникул: главные события января глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Эльвира Гасанова
Беготня за трендами теряет актуальность, сегодня побеждает классика - дизайнер Эльвира Гасанова
Дата публикации
Категория
Из-за столкновения в автомобиле вылетели некоторые стекла
Восстановлению не подлежит: поезд протаранил маршрутку под Киевом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
В некоторых странах мира начал распространятся "скрытый" Omicron
"Скрытый Омикрон" распространяется по миру: в чем опасность новой разновидности COVID-19