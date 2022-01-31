Біготня за трендами втрачає актуальність, сьогодні перемагає класика – дизайнер Ельвіра Гасанова

За словами дизайнера, не варто гнатися за модними трендами.

Дизайнер та засновниця бренду GASANOVA Ельвіра Гасанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, які пуховики в моді цієї зими, що вдягнути замість шапки і чи варто гнатися за трендами.

Пуховик – головна річ зими у будь-якому гардеробі. Які моделі зараз є актуальними?

- Уже кілька сезонів поспіль дуже актуальними є пуховики із підкресленою талією та поясом. Такий фасон надає одягу більш жіночного силуету і при цьому гріє вас навіть у сильні морози. Популярна сьогодні укорочена модель або та, яка закриває попу. І так само приталена завдяки поясу, який застібається зверху. Якщо я не помиляюся, таку модель запустив український бренд ienki ienki.

Укорочена модель пуховика із поясом

Назвіть, будь ласка, стильну заміну зимової шапки?

- Я особисто не ходжу в шапці, тож мої пуховики завжди з капюшоном. Також можна красиво підв’язати шарф або хустку. Але в цілому, шапка має бути присутньою в зимовому гардеробі. Це може бути або проста шапка з логотипом, або вушанка.

А які речі у тренді цієї зими?

- Біготня за трендами зараз втрачає актуальність. Люди все більше приходять до класики та до того, що йде саме їм.

Що входить у поняття базового гардеробу?

Джинси+сорочка — базове поєднання

Це однозначно костюми, сорочки, футболки, класні джинси, які підходять саме вам.

Зараз повертається мода на ретро-одяг. Які речі особливо актуальні?

- Повертається не стільки мода, скільки вміння та бажання вибирати тренди для себе, ті, що підходять саме вам. Повертається жіночність та всі речі з приставкою ugly здають позиції. Нині актуальні жіночні силуети.

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А як щодо трендів у взутті?

- Кросівки все ще актуальні і вже не втратить своєї актуальності, оскільки це дуже зручно, а зараз до цього рухається весь світ. Також зараз на вершині моди груба тракторна підошва.

Назвіть головну помилку під час створення стильного образу.

- Сліпе слідування трендам або бажання купити фейк аби на ньому був бренд.

Чи є у вас правила створення стильного образу?

- Моя найуніверсальніша порада – це любов до чорного кольору та чорні речі в гардеробі.