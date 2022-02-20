Из-за российской угрозы Украина стала центром внимания в Японии: интервью украинского посла Корсунского

Большие деньги, настоящий борщ, спорные территории и российская угроза – интервью о том, что связывает Украину и Японию на 105-м году дипломатических отношений.

Японский парламент поддержал Украину резолюцией – документ был принят 8 февраля на фоне российских угроз для нашей страны. Для традиционно нейтральной Страны восходящего солнца такое событие выглядит удивительно, ведь в Японии действует пацифистская конституция, принятая после Второй мировой войны.

Чем поможет Япония и зачем одесситы ввезут в Иокогаму свой якорь? Как развиваются украинско-японские связи спустя столетие дипломатических отношений и какое место в них занимают борщ с балетом? Чем российские лоббисты в Японии отличаются от европейских и готовы ли японцы ехать в Украину чтобы помогать украинской обороне? Что мы поставляем в Азию, будет ли запущена Зона свободной торговли (ЗСТ) с Японией, почему большая часть японских инвестиций оказались скрытыми и при чем тут "великие торговые дома"?

На эти и другие вопросы в откровенном интервью "Телеграфу" ответил Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии (с 2020 года), экс-посол в Турции, доктор физико-математических наук и автор книг об Азии.

- В чем важность этой резолюции для Украины и насколько сложно было добиться результата? Япония всегда очень осторожна в заявлениях…

- Это очень важный документ. В Японии все члены Кабинета министров являются одновременно членами парламента, а премьер-министр – это глава партии, получившей большинство голосов на выборах. Это значит, что резолюция парламента говорит также о поддержке Украины со стороны правительства страны.

Документ стал проявлением солидарности не только с Украиной, но и со странами G7. Если Россия возобновит агрессию, то будут приняты санкции – теперь, я думаю, не может быть сомнений, что Япония присоединится к ним в полной мере.

Резолюция была инициирована членами депутатской группы дружбы Украина-Япония. Мы работали очень интенсивно и с японской властью, и с оппозицией, проводили многочисленные встречи, чтобы документ был принят всей коалицией. Нам надо было преодолеть сильное пророссийское лобби и все внутренние японские разногласия.

Отмечу, для Японии это беспрецедентный шаг – такое случилось впервые в истории. Несмотря на то, что язык резолюции довольно мягкий, это огромный прорыв. Особенно то, что резолюцию в поддержку Украины приняли единогласно как в коалиции, так и в оппозиции.

- Можем ли мы рассчитывать на более конкретную помощь Японии, не только на слова поддержки?

- Япония постоянно оказывает нам помощь. Просто не всегда ее афиширует. Это и помощь переселенцам с Донбасса, и поставки медицинского оборудования в госпитали, и многое другое. Благодаря японскому кредиту был реконструирован, например, аэропорт Борисполь – Япония имеет сильное влияние в МВФ и Всемирном банке, что важно для получения дешевых кредитов. Напомню, именно Япония, а не США является ключевым акционером МВФ.

Мы работаем над тем, чтобы Токио предоставил нам экономическую помощь. О военной помощи говорить невозможно, учитывая очень специфическую ситуацию в Японии – здесь действует т.н. "мирная конституция", которая была принята после Второй мировой войны. У Японии формально нет армии, есть только "силы самообороны", чьи возможности ограничены. Но экономическая и гуманитарная поддержка наверняка будет.

Собственно, она уже есть. 15 февраля состоялся первый телефонный разговор президента Украины и премьер-министра Японии, в ходе которого Япония официально выступила в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Япония выделит 100 млн. долларов в поддержку Украины и еще 4 млн. долларов помощи медицинским учреждениям. Речь идет и о нескольких инфраструктурных проектах, которые готовятся к реализации.

- Как видят в Японии ситуацию вокруг Украины?

- Позиция японской дипломатии в том, чтобы избежать возобновление агрессии против Украины. Наши страны объединяет то, что у японцев также есть территориальные споры с РФ – Северные территории (известны также как Южные Курильские острова – Ред.). С островов были выселены этнические японцы. Эти люди и их потомки не могут смириться с тем, что их лишили родной земли. Они не дают забыть об этой проблеме.

Япония уже 50 лет требует вернуть острова, но Россия не отдает. И вряд ли она их когда-нибудь добровольно отдаст. Для японского общества эта ситуация близка к нашей с Крымом и вынужденными переселенцами. При этом в Японии доминирует точка зрения, что вернуть острова можно только путем переговоров с Россией, а не через конфликт.

Концерт "Поддержим Украину!" 18 февраля в Токио с участием японских пианисток Эрики и Юрие Камура

- Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Как это воспринимается японским обществом?

- Это напрямую связано с претензиями вокруг Северных территорий Японии. Мирного договора не будет, пока этот вопрос не решен. Но отсутствие мирного договора ни на что не влияет. Те, кто хочет работать с РФ – работают.

- Какие приоритеты украинской дипломатии в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) на фоне создания AUKUS, QUAD и изменения баланса сил в регионе?

- Наши приоритеты определены в Стратеги внешней политики, принятой в прошлом году, а также Азиатской стратегией – это внутренний документ украинского МИДа. Главный приоритет для нас – это экономика. АТР это огромный рынок сбыта, где производится более половины мирового ВВП. Рынок, который мы практически не развивали до 2019 года.

За исключением Китая наше присутствие тут было слишком эпизодическим. Но в 2019 году президентом Украины была поставлена задача вернуться на азиатские рынки, в частности – усилить экономическое присутствие в Японии. Мы сейчас работаем над реализацией совместных с Японией инвестиционных проектов на общую суму в 3 млрд долл. Они на разной стадии реализации, но мы настроены оптимистично.

Украинская дипломатия сейчас работает над подобными проектами с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Кореей. С Китаем тоже, но это отдельная история. Украина имеет в этих странах большие возможности для создания совместных предприятий, технологических проектов, а также, конечно, расширение наших экспортных возможностей. Товарооборот с Японией уже достиг 1,5 млрд долл. в год. Но эти рынки очень специфичны и сильно отличаются от европейских.

- Кстати о Китае – воспринимают ли японцы КНР как угрозу на фоне новостей про Тайвань и спор за архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао)? Похоже ли отношение японцев к китайцам на отношение украинцев к россиянам?

- Сейчас их отношения я оценил бы как прагматичные. Японцы относятся к Китаю с настороженностью, но все же воспринимают его как партнера, а не противника. Несмотря на напряженность вокруг островов Сенкаку, открытого конфликта между ними нет. Мне кажется отношения между ними сейчас лучше, чем между нами и Россией, они более уважительные.

Китай для Японии, как и для Украины, является главным торговым партнером. Но самые тесные политические связи у японцев с США и Австралией, а также с Британией и Канадой. Как видим, у Японии тот же круг друзей, что и у нас, что облегчает нашу работу.

Я бы не хотел тему Китая очень затрагивать, потому что у Украины тут уже больше года нет посла, а Китай – это сложный партнер. Для Украины Китай и Япония – это важные экономические партнеры.

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- Вы недавно встречались с послом США в Японии. Говорит ли это о координации между странами Запада, нами и Японией на фоне сложной ситуации с безопасностью в мире и АТР?

- Подобные консультации у нас происходят регулярно и не только с дипломатами из США. Не так давно были подобные встречи с послами Британии, Польши, а также Европейского союза. Но надо учитывать, что в Японии два года не было посла США – Рахм Эммануэль недавно прибыл в Токио и символично, что первую встречу в дипломатическом корпусе он провел со мной, представителем Украины.

У нас была очень откровенная и дружеская беседа. Мы "сверили часы". Посол выразил серьезнейшие намерения помогать Украине в Японии. Он, к слову, доверенное лицо Джозефа Байдена. В прошлом – мэр Чикаго, штат Иллинойс, до этого много лет работал в Белом доме с президентами Клинтоном и Обамой. А это, наверное, самый украинский штат и город в США, там самое сильное наше комьюнити. В Чикаго есть даже Ukrainian village. Я бывал там. Благодаря этому мы легко нашли общий язык.

Сейчас мы с партнерами проводим в Токио совместные закрытые брифинги для аналитиков и политологов по ситуации в Украине, где разъясняем свою позицию и все нюансы ситуации. Там собираются десятки специалистов из очень уважаемых организаций и компаний, военные атташе.

Детали, к сожалению, разглашать не могу, но нам приятно, что подобные наши инициативы получают быстрые и положительные ответы. Привлечь на свою сторону Токио очень важно, ведь Японию не зря называют в Азии "мягкой суперсилой".

- Вы участвовали в оформлении уже нескольких соглашений о ЗСТ, в том числе и с Турцией, подписанной совсем недавно. Вас специально отправили в Японию, чтобы подписать ЗСТ с этой страной?

- Процесс выбора и назначения посла намного сложнее, чем просто переговоры о ЗСТ. Наши приоритеты указаны в письме президента и премьер-министра своим японским визави, где, действительно, есть и ЗСТ. Также там в приоритетах либерализация визового режима, расширение технического сотрудничества, привлечение инвестиций. Мы пытаемся убедить японскую сторону, что ЗСТ будет выгодна не только нам, но и им.

Внешнеторговый оборот Японии достигает 1,5 трлн долларов, ВВП – 5 трлн. У нее огромные объемы импорта и экспорта, а сама страна, пожалуй, сильнее всех интегрирована в систему мировой торговли. У них 80% этого оборота проходит через зоны свободной торговли.

- Есть ли отклик японской стороны? Они заинтересованы в ЗСТ с Украиной?

- Они заинтересованы, но справедливо отмечают, что подготовка такого соглашения является процессом сложным, а оттого долгим. Эта работа предполагает анализ всех подобных соглашений с другими партнерами, а также обязательств в рамках ВТО.

Потребуется провести опрос крупного бизнеса, который должен выразить свое мнение по товарным категориям – для этого создаются специальные опросники. Потом стороны обмениваются своими позициями и только после этого начинаются непосредственно переговоры.

Только предварительная работа занимает минимум год, не говоря уже про сами переговоры. А из-за антиковидных ограничений Япония фактически закрыта для посещений уже два года – это сильно тормозит процесс т.к. не все темы можно обсуждать онлайн.

Я в свое время действительно участвовал в переговорах по вступлению Украины в ВТО, с ЕС в рамках подготовки соглашения об Ассоциации, а также по ЗСТ с Турцией, которые заняли более 10 лет. Так что я очень хорошо представляю объем работы, который нам с японской стороной еще предстоит.

Японцы очень осторожные и пока наши предложения оценивают. Но у нас есть уверенность в необходимости такого соглашения, а значит мы придем к переговорам. Аналогично было с Турцией. Когда мы только подняли эту тему, то с их стороны было некоторое непонимание – зачем это делать, если и так все работает. Но потом процесс пошел и вот сейчас, наконец, увенчался успехом.

- Расскажите, пожалуйста, более подробно о работе над ЗСТ с Турцией – что сдерживало процесс и что нам дает это соглашение?

- Я был участником переговоров по ЗСТ с Турцией в течение 6 лет в качестве посла Украины в этой стране – последнее заседание с моим участием было в 2016 году, но я наблюдал за процессом и после отъезда.

Турция – исключительно важная для нас страна. Это крупнейший сосед по Черному морю и вторая по величине армия НАТО. Из-за контроля над проливами и на фоне военно-технического сотрудничества важность Турции для нас невозможно переоценить.

Переговоры шли тяжело, потому что наш экспорт очень пересекается с турецким по многим товарным группам, особенно по продукции сельского хозяйства и текстилю. С Японией мы, например, совершенно не пересекаемся.

Я с самого начала был ярым сторонником ЗСТ с Турцией, не только потому что сама Турция это большой рынок сбыта, но и потому, что она ключ ко всем рынкам Ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас ее роль еще более усилилась в регионе. Также, как Япония ключ к региону АТР.

Тогда, к примеру, украинский экспорт в Сирию и Ирак проходил через Турцию – он был на уровне 7-8 млрд долл. в год, но из-за сирийской войны наш экспорт в Турцию рухнул сразу на 30%, потому что прекратился реэкспорт продукции. Спад произошёл еще в 2009-10 гг. ЗСТ с Турцией поможет наверстать эти потери. Кроме того, турецкий бизнес и ранее инвестировал в Украину – уверен, теперь инвестиций станет больше. Наши товары тоже найдут свою дорогу на турецкий рынок.

Я не буду комментировать итоговый результат переговоров по ЗСТ с Турцией, поскольку уже два года нахожусь в Японии и не имею информации об окончательном варианте соглашения, но искренне рад, что этот процесс увенчался успехом. Все детали общественность узнает, когда будет ратификация соглашения Верховной Радой.

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- Возвращаясь к японским вопросам, вы сказали, что товарооборот вырос до 1,5 млрд долл. А какая у него динамика? Что японцы чаще всего покупают?

- В прошлом году он вырос на 30%. В позапрошлом году он тоже вырос, но немного меньше. Даже на фоне антиковидных ограничений этот процесс продолжается. Из продуктов питания на полках японских магазинов часто можно встретить украинский "Верес", печенье компании "Грона", есть украинские сухие завтраки и орехи, очень ценится наш мед. И водка – например, Nemiroff, вина "Шабо", "Чизай", "Князь Трубецкой".

Продаются также украинские куртки и одеяла. Есть еще деревянные и пластиковые конструкторы украинских фирм, которые у нас в стране не очень популярны, но в Японии их любят. Тут безумной популярностью пользуются небольшие красивые изделия ручной работы – среди них есть и украинского производства. В 2021 году офис в Токио открыла ИТ-компания ELEKS из Львова. Есть офис компании Ferrexpo – окатыши как сырье для металлургии занимают значительную часть украинского экспорта.

В прошлом году в Японию впервые прибыла большая партия украинского вина на 4 тыс. бутылок. Это, как я уже упомянул, были "Князь Трубецкой", "Чизай" и "Шабо". Мы ожидаем в ближайшее время еще одну большую партию, где будут представлены вина уже 10 украинских производителей. Эти сорта были специально отобраны и сертифицированы японскими специалистами. Но поставкам сильно мешает локдаун.

В прошлом году резко возросли поставки украинского меда, который в Японии очень быстро раскупают. Он поставляется не под конкретным брендом, а большими партиями – огромными такими бидонами, и тут уже фасуется для продажи. Причем все производители меда работают в кооперации, объединив усилия и совместно продвигая свой товар. Это дает результат. Рост поставок – в четыре раза.

- Получается, в Японии наибольший спрос на украинскую пищевую продукцию и на сырье для промышленности.

- Да, получатся так. Но украинских товаров в Японии с каждым годом становится все больше.

- Как выглядит ситуация с японскими инвестициями в Украину?

- Если вы посмотрите на официальные данные статистики, то выйдет микроскопическая сумма в 140-150 млн. долларов в год. Но на самом деле их больше. Инвестиции одной только Japan Tobacco в Украину составили 500 млн долл., просто они приходят из Нидерландов, Швейцарии или других европейских офисов японских компаний.

Таких примеров много, потому что японские компании активно применяют льготные режимы для оптимизации бизнеса. Нидерланды для этого очень удобная юрисдикция, популярная не только у японских, но и, например, у турецких компаний – я до этого 8 лет проработал послом Украины в Турции и точно знаю о чем говорю.

Турецкие инвестиции в Украину тоже формально лишь около 150-200 млн долл., но на самом деле один только Turkcell инвестировал в Lifecell намного больше. И значительная часть этих инвестиций пришла именно через Нидерланды. В этой схеме нет ничего противозаконного – весь мир так работает. Но по украинскому законодательству такая инвестиция не будет считаться турецкой или японской.

- Поможет ли украинская "инвестиционная няня" привлечь японских инвесторов?

- Это не их формат. У японских инвесторов немного другое виденье ситуации и совсем другой масштаб деятельности. У Японии ежегодный профицит внешней торговли на уровне 60-70 млрд долл.– они эти средства направляют на инвестиции по всему миру. Но при этом они очень осторожны.

Для них важны вопросы защиты прав и репутации – сохранить лицо для японского предпринимателя крайне важно, это часть местной деловой культуры. Они не любят суды, но ценят, когда держат слово. Потому заслужить их доверие непросто. Мы как посольство делаем все, чтобы укрепить наш авторитет.

- А какой формат им ближе?

- Зачастую они заходят в страну не напрямую, а через влиятельных партнеров. Львиную долю в этой сфере в Японии занимают несколько великих торговых домов, уже лет 100-150 контролирующих сферу импорта и экспорта. Это Сумитомо, Мицубиши, Мицуи, Марубени, Соджиц и другие.

Их продукция присутствует и в Украине. Как и в 70% стран мира. Для них является нормальным, когда корпорация Сумитомо, например, покупает в Украине аграрную продукцию, а затем продает ее в Польше или в Африке. Японский подход ко внешней торговле намного сложнее, чем просто закупки через свое представительство. Они торгуют сразу всем и по всему миру.

- Какие японские компании уже сейчас работают в Украине? В каких сферах?

- Например, Japan Tobacco. Они производят в Украине свою продукцию и потом реализуют ее в десятках стран. Их продукция занимает значительную долю украинского экспорта в Японию. Но наибольший интерес у японцев к аграрному сектору, куда идет много инвестиций – не для экспорта в саму Японию, а для продажи на мировых рынках.

Один из ярких примеров – подсолнечное масло. Они закупают его в больших масштабах в Украине, обрабатывают в Европе и США, регулируют жирность под стандарты разных стран, а затем продают по всему миру. Причем они могут его продавать даже другим иностранным компаниям, которые работают в Украине.

Есть конкретный пример с украинской пшеницей – киевская компания с японскими инвестициями выращивает у нас пшеницу и продает украинскому отделению американской корпорации Cargill. Та, в свою очередь, реализует зерно за пределами Украины.

Это такой подход и специфика японских компаний в сфере торговли – для японцев торговля всегда имеет многосторонний, а не двусторонний формат. В Украине присутствует всего несколько торговых компаний, способных работать на настолько высоком уровне и в таких масштабах. К примеру, пара компаний из США, как уже упомянутая Cargill.

Из-за этого значительная часть инвестиций и товарооборота не входит в официальную статистику экспорта и импорта как японская. Потому мы отмечаем рост прямого товарооборота и инвестиций, и это хорошо, но воспринимаем их скорее как относительные данные, показывающие динамику, но не реальные объемы.

- Выходит, наиболее перспективно выглядит не прямой экспорт в Японию украинских товаров, а совместное с японцами освоение других рынков?

- Именно так. И именно над этим сейчас работает наше посольство. Мы уже передали в правительство Японии свои предложения по соглашению о зоне свободной торговли, где все это будет отражено. Мы также вышли с инициативой обновить конвенцию по отмене двойного налогообложения. Между странами до сих пор действует конвенция от 1986 года. То есть еще советская.

Этот момент должен быть, наконец, исправлен. Но так, чтобы интересы обеих сторон были учтены. Необходимо не просто снизить ставки налогов, указанные еще в советское время, но предпринять ряд мер по активизации торговой и инвестиционной деятельности. Мы все эти вопросы увязываем с соглашением о ЗСТ и пытаемся убедить японскую сторону в ускорении этого процесса.

- Россия уже "помирила" нас с поляками – был урегулирован многолетний спор вокруг транзита грузов, ускорила подписание ЗСТ с Турцией, даже Евросоюз согласился на пересмотр квот в рамках соглашения об Ассоциации. "Поможет" ли Кремль нам решить все вопросы торговли с японцами? Можно ли сказать, что из-за российской угрозы японский берег стал Украине ближе?

- Да, безусловно стал ближе. Это просто неоспоримо. Сегодня Украина стала центром внимания в Японии. Вот сейчас, в январе-феврале, мы ежедневно контактируем с японскими медиа, формируем общественное мнение, рассказываем об Украине и об агрессии против нас. Например, после предыдущей нашей пресс-конференции мы насчитали 45 публикаций в местных медиа. Сейчас мы наблюдаем просто информационный взрыв в японской прессе по теме Украины.

Я очень рад, что, по моим подсчетам, 98% публикаций являются абсолютно проукраинскими. Мы ежедневно получаем десятки писем и сообщений от японцев с поддержкой Украины. Некоторые даже хотят ехать в нашу страну, чтобы защищать ее. Эта активность растет и в социальных сетях. Это нам очень приятно.

Когда я сюда приехал в октябре 2020 года, то был просто вакуум – информации об Украине вообще не было. Эту ситуацию было крайне тяжело изменить, но дело сдвинулось. Япония стала намного лучше понимать Украину и украинцев. Эта информационная кампания станет основой для расширения сотрудничества.

- А какие аргументы у тех 2%, которые относятся к Украине негативно? Что им не нравится?

- Это представители того самого пророссийского лобби, которые довольно влиятельны в парламенте, имеют доступ к СМИ. Обычно это люди, связанные с российским бизнесом или напрямую с посольством РФ.

Они повторяют одни те же самые фейки об Украине из российских медиа. Просто переводят на японский язык. Говорят, например, что русскоязычные украинцы стремятся в состав России, что Украина представляет угрозу для России, что японцам надо учитывать российские "хотелки" и т.д. Какого-то специфического японского антиукраинского контекста в их заявлениях нет, потому что у Украины и Японии исторически нет противоречий.

Японцы закупают у России сжиженный газ, куда были вложены большие японские инвестиции. Россия также большой рынок сбыта для японских автомобилей и других товаров. Это смягчает японскую позицию и осложняет украинско-японские отношения. Но, несмотря на всё, мы рассчитываем на поддержку Японии, поскольку это очень ответственная страна, выступающая за мир.

Сотрудники посольства Украины в Японии на День единения

- Кстати об истории. Недавно мы отметили 30-летие дипломатических отношений с Японией, а также 104 года с подписания аналогичного соглашения Японии с УНР – двойная дата. Как сейчас развиваются наши отношения в целом, без учета российского фактора?

- Действительно, 26 января мы отметили 30-летие отношений с Японией, хотя на самом деле отношениям между нашими странами уже более столетия. Это процедура довольно формальная, но оттого не менее значимая. Президент Украины и премьер-министр Японии, а также министры иностранных дел, обменялись специальными письмами.

В Японии были проведены посвященные 30-летию мероприятия и встречи, а также совместная пресс-конференция в пресс-клубе Токио. На данный момент наши отношения можно охарактеризовать как "глобальное партнерство". Оно еще не "стратегическое", но нами был пройден большой путь по укреплению связей.

- Есть еще какие-нибудь направления сотрудничества?

- Все эти годы между Украиной и Японией активно развивается культурное партнерство. В 2022 году в Японии открывается первый университетский курс украинского языка, растет количество украиноязычных японцев.

Тут гастролировал ранее киевский балет, в котором, кстати, работает японец – его мама открыла в Киото школу балета, которая связана с киевским театром. Надо сказать, японцы любят европейский балет и таких школ тут очень много. И украинцы в этой нише присутствуют очень сильно, особенно в Киото. Японцам интересна украинская опера и этническая музыка, наши оркестры и театры.

Очень востребованы оперные певцы Оксана Степанюк и Денис Вишня. Это артисты, которые исполняют ведущие партии в Токийской опере и очень популярны. Популярна также бандуристка Катерина Гудзий, которая уже 15 лет выступает по всей Японии и очень известна – ее концерты пользуются большим успехом.

Здесь издаются украинские книги на японском языке. Мы помогаем с переводом. Так, в прошлом году мы приложили серьезные усилия чтобы издать на японском языке сочинения Леси Украинки и Григория Сковороды, а также детскую сказку с красивыми иллюстрациями "Котигорошко".

"Котигорошко" на японском языке

Всего при содействии украинского посольства за 30 лет было издано около дюжины книг о нашей стране и культуре. Процесс идет. Я тоже книгу написал и в прошлом году издал в харьковском издательстве по теме того, как работать в Азии, чтобы украинцы лучше понимали как тут жить и работать.

- А что рядовые японцы знают об украинцах? Россиян обычно ассоциируют с водкой и медведями, французов с круассанами и вином, а нас с чем?

- С украинским борщом! Украинцев в Японии воспринимают очень положительно, но какого-то такого конкретного образа пока нет. Японцам, которые познакомились с Украиной и нашей культурой, больше всего запомнилась наша еда – в первую очередь украинский борщ. А также Карпаты и церкви.

Нас буквально замучили просьбами научить варить настоящий борщ, потому мы проводим кулинарные мероприятия, где показываем японцам украинские блюда. Борщ, вареники с вишней, котлеты "по-киевски", львовский шоколад – вот наш бренд в Японии. Как оказалось, японцы просто обожают украинские традиционные блюда.

В прошлом году также было отмечено 50 лет дружбы между Киото и Киевом. Почему-то так получилось, что в Киеве есть парк Киото и аллея сакуры, а в Киото не было ничего киевского. Мы год работали с мэрией Киото над тем, чтобы высадить несколько каштанов – символа Киева.

Сейчас мы работаем над наполнением партнерства Одесса-Иокогама, которому скоро 56 лет. Мы уже договорилась с мэрией Одессы, что в Иокогаму будет привезен для монтажа одесский якорь – символ города. Он будет установлен в парке около живописного пляжа. Я очень прошу одесситов открыть там ресторан украинской кухни. Рестораны тут очень популярны и место крайне удачное. Было бы здорово создать украинский уголок.

Для культурного обмена уже организованы три украинских общества – в Йокогаме, Токио и Нагое, которые объединяют около двух тысяч украинцев, проживающих в Японии. При общинах есть школы. Украинцы тут преимущественно профессора, ученые, сотрудники ИТ-компаний и другие специалисты. Еще есть целая плеяда украинских артистов, которые много лет тут выступают и пользуются популярностью.

В Японии нет трудовой миграции как таковой – сюда так просто не приедешь. Пускают только высококвалифицированных специалистов. Так что наше комьюнити в Японии очень необычное, представлено в основном интеллектуалами и культурными деятелями.

- Наш традиционный вопрос: какой совет вы себе дали бы, если бы моли вернуться в прошлое, в период до пандемии? Что изменили бы в работе посольства исходя из нынешнего опыта?

- Чтобы эффективно работать в Японии, с учетом ее специфики, эту страну надо очень хорошо изучить. Это просто другая планета. Если бы можно было вернуться, то я бы постарался изучить страну еще лучше, активнее изучал бы японский язык, пытаюсь наверстать это сейчас.