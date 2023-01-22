До россии всего 5 километров: как волонтеры помогли больнице в освобожденном Волчанске и как выживают сами медики

Благодаря волонтерам пограничный город сохраняет жизнь

За нашу победу и независимость борются не только прямо на фронте, но и в тылу. Еще с 2014 года волонтеры объединяются и заботятся о военных и гражданских. Они снабжают необходимым питанием и медикаментами, качественным снаряжением, а главное – важной техникой и автомобилями. Их деятельность мотивирует и вдохновляет, ведь часто волонтеры, несмотря на угрозу жизни, посещают населенные пункты, где ведутся активные боевые действия. Они делают все возможное и собирают суммы, которые сначала казались непосильными.

Так, волонтеры общественной организации "Дипломаты" в январе посетили Волчанск, чтобы доставить гуманитарную помощь местной больнице. В город, от которого до границы с оккупантами всего 5 км. Именно поэтому населенный пункт страдает от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны агрессивного соседа.

Нам удалось пообщаться с представителем волонтерской организации Алексеем Гоянюком и узнать все о сложностях организации благотворительных инициатив.

Как в сегодняшних условиях осуществляется доставка гуманитарных грузов в такие дальние дороги? В чем нуждаются медики на северо-востоке Украины? Как волонтерам удается собирать большие суммы и что их мотивирует выбрать путь инвестирования своего времени, усилий и ресурсов в решение общественных проблем?

– Как вы пришли к решению объединить свои усилия и присоединиться к волонтерской деятельности?

– Организация "Дипломаты" начала свое существование еще с 2020 года. Когда началось полномасштабное вторжение в нашу страну, мы собрали людей и разные волонтерские ниши, с которыми работали от конфликта на востоке. Мы ясно понимали, что в нашей стране беда, поэтому нужно помогать чем можем. Наша позиция следующая: мы будем волонтерить, пока все не наладится ради будущего наших детей.

Чтобы присоединиться к нам нужно только желание. Мы имеем разные благотворительные проекты. Это помощь животным, гуманитарная помощь для переселенцев или медицинских учреждений и многое другое. У нас есть сайт, где вы можете ознакомиться с этим. На странице вы найдете описание каждого проекта, контакты, возможность сделать донат или подать заявку на участие.

– Как вы находите тех, кому помогать? Как к вам можно обратиться?

– В подавляющем большинстве к нам обращаются с конкретным запросом через социальные сети. Мы активно их ведем, в частности Instagram-страницу. Или через номер телефона, который закреплен на сайте. К сожалению, мошенники тоже встречаются, поэтому, прежде чем помочь, мы тщательно все проверяем.

Кроме того, на сегодняшний день мы регулярно помогаем пяти медучреждениям по Украине. Это заведения здоровья Харьковской, Херсонской и Днепропетровской области. Однако к нам может обратиться любая больница с официальным письмом с просьбой помочь тем или иным товаром.

– Накануне вы доставляли аппараты очень высокого класса. Довезти устройство стоимостью €15000 является большой ответственностью. Как вы осуществляли доставку, разгрузку и установку прибора?

– В Волчанскую центральную больницу мы ездим не впервые. Хотя город находится всего в 5 км от границы с россией, а круглосуточные обстрелы создают настоящую опасность. С начала полномасштабного вторжения и по 11 сентября населенный пункт находился под российской оккупацией.

Все началось с того, что от больницы поступил запрос с просьбой помочь в получении наркозно-дыхательного аппарата, отсутствие которого значительно усложняло работу медицинских работников. Когда необходимая сумма была собрана, наша команда отправилась в Европу, чтобы забрать оборудование.

Преодолев более 1000 км из Львова, мы успешно все привезли в пункт назначения. Кроме наркозно-дыхательного аппарата Drager Fabius GS Premium мы доставили и другие товары, которые сейчас необходимы для врачей. Это кислородный концентратор, медицинский компрессор, кислородные баллоны, медикаменты, медицинские товары и изделия. Оперативно разгрузить бус на месте помогли медицинские работники и работницы. Собственно говоря, европейцы нам предоставили контакты установившего аппарат медицинской техники.

В Волчанске сейчас меньше четверти довоенного населения. С конца октября город живет без газоснабжения, ведь раньше газ уходил непосредственно из россии. Люди согреваются электрическими обогревателями.

После возвращения в Волчанск украинского флага город переживает усиленные обстрелы и почти полное отсутствие мобильной связи. оккупанты умышленно готовят по линии электропередач. В конце концов "Телеграфу" удалось поговорить с главным врачом Константином Тищенко и узнать о том, как работает больница в условиях круглосуточной вооруженной агрессии.

"До 24 февраля больница была рассчитана на 100 мест, в больнице работало 316 человек, из которых был 81 врач. На сегодняшний день, к сожалению, врачей осталось не более четверти от общего количества. Люди стараются выехать вместе с семьями. Часть персонала проживает на территории медучреждения, поскольку большое количество домов в городе были разрушены.Ситуация очень сложная, но мы стараемся оказывать медицинскую помощь населению в полном объеме.Сейчас больница работает на генераторах, поэтому круглосуточно мы имеем возможность проводить как рентгенологические, так и томографические исследования. "

Обстрелы застают жителей города повсюду, даже в самой больнице, где, казалось бы, можно найти спасение. Константин Викторович добавляет, что каждый день непредсказуем, потому что будет уже через 5 минут никто не знает. Справиться со всеми препятствиями помогают не только украинские волонтеры, но и международные организации. Таким образом значительная часть необходимого обеспечивается обществом Красного Креста и другими иностранными благотворительными организациями.

Продолжаем разговор с волонтером ОО "Дипломаты" Алексеем Гоянюком.

– Какие сложности встречались на пути к месту назначения? Ведь сейчас часто встречаются взорванные мосты и изуродованные дороги.

– Мы были в разных городах, объездили почти всю Харьковщину. Действительно, мосты взорваны, а дорог почти нет. Чаще всего мы пользуемся объездными путями, чтобы хотя бы иметь возможность добраться. Например, раньше домчать из Харькова в Волчанск можно было и через полтора часа, но сегодня дорога длится примерно пять часов.

Блокпосты и очереди встречаются очень часто, но у нас есть все необходимые документы. В частности, удостоверения волонтеров и пропуска от местной военной администрации.

– Вы оперируете немалыми средствами. Как вам удаётся собирать необходимые суммы? Кто задействован в этом?

– В значительной части собрания помогают неравнодушные люди. Выражают желание помочь даже иностранцы. У нас можно задонатить прямо на сайте удобным способом. Чтобы подтвердить прозрачность своей деятельности, мы используем только официальные реквизиты организации. Иногда мы обращаемся к своим партнерам, благотворительным фондам или бизнесу, который поддерживает нас.

- Как вы отчитываетесь, если получаете деньги от организаций и людей?

- У нас на сайте есть раздел с подробной отчетностью по каждому сбору. Если человек сделает донат, то это отобразится на веб-странице в автоматическом режиме. Также можно загрузить любой чек или фотоотчет.

– Как зарабатывают волонтеры и на что живут?

– Следует понимать, что волонтерство это не работа, а призвание. К примеру, я зарабатываю на жизнь работая в IT-сфере. По сей день я беру для себя какие-то внутренние проекты и выполняю заказы. Мои коллеги из организации тоже имеют какие-то свои дополнительные доходы, за счет которых и имеют возможность волонтерить. Естественно, этому тяжело уделить 100% собственных ресурсов, но работы еще много. Впереди ждет восстановление страны, психологическая реабилитация пострадавших и многое другое.

- Каков ваш самый памятный случай за время работы волонтером?

- Самое большое, что отражается мне – это дети в Харьковском авиационном университете. В мае мы были там с гуманитарными миссиями и видели детей, не выходивших из подвалов уже несколько месяцев. Переживая все эти события, они получили множество психологических травм. У меня у самого двое маленьких детей, поэтому меня это очень цепляет. Это дополнительный стимул волонтерить, пока я имею возможность.

- Встречались случаи, когда волонтеры были похищены или пропадали без вести. Имеете ли вы страх попасть в переплет и как преодолеваете его?

- Мы четко понимаем куда едем и что делаем, поэтому это сознательный риск. Обязательно у каждого волонтера есть базовые знания по оказанию первой неотложной помощи. Наш инвентарь состоит из требуемой амуниции. У нас есть каски, бронежилеты, аптечка. Артобстрелы сопровождают дорогу постоянно, ведь мы нередко направляемся в зону активных боевых действий. Чтобы подстраховать свою жизнь, мы связываемся с местными волонтерами и партнерами, чтобы договориться о дополнительном сопровождении.

В то же время наша организация имеет принцип не заезжать на временно контролируемые враждебными силами территории.

– Некоторые люди, которые начали волонтерить в начале вторжения, сейчас несколько перегорели. Было ли такое в вашей команде?

- Конечно, такие периоды встречаются у каждого и это нормально. Иногда я чувствую моральный спад, но у меня сильная мотивация. Так что в этом эмоциональном состоянии нахожусь недолго.

Однако за время войны значительная часть украинских волонтеров прекратили свою деятельность по другим причинам. По моему субъективному мнению, виной этому является финансовый кризис. На первых этапах полномасштабного вторжения все стремились помочь друг другу. Люди начали учреждать множество волонтерских организаций. Однако некоторые из них создавались без четкого плана и понимания бухгалтерского или юридического учета. Со временем волонтеры столкнулись с вопросом: где брать деньги на операционную и логистическую деятельность организации? Все нюансы нужно обдумывать. Собственно, мы нашли выход из этого. У нас есть инструменты, которые помогают нам держать нашу деятельность на плаву.

- Какие дальнейшие планы? Возможно, вы начинаете новые проекты?

- У нас есть некоторые планы помощи для переселенцев. Кроме того, рассматриваем несколько медийных проектов, которые будут направлены на помощь украинскому инфопространству. Все новые волонтерские программы будут представлены на сайте.

В будущем мы также хотим проводить образовательные мероприятия для обучения волонтеров. Нам важно поделиться своим опытом с начинающими организациями. Будем освещать такие темы, как: с чего начать волонтерскую деятельность, как ее популяризировать, как вести юридические и другие учеты. Мы стремимся к тому, чтобы спасенных жизней было больше.