"Абсолютно дедовский метод": военный эксперт объяснил, зачем россияне запускают шары над Украиной

Евгений Дикий считает новую тактику россиян наивной и рассказал, к чему готовиться украинцам

Оккупационные войска, похоже, несколько изменили тактику воздушной разведки, запуская воздушные шары над территорией Украины.

Для чего они это делают именно сейчас и какие риски существуют для городов, находящихся в сотнях километров от линии фронта, "Телеграф" спросил у военного эксперта Евгения Дикого.

— Почему россия начала так массово запускать воздушные шары по территории Украины, к чему готовиться?

— Это одновременно и разведка, и попытки изнурить запасы нашей противовоздушной обороны. Идея у россиян такова: этот шарик стоит, грубо говоря, три копейки, то есть очень дешевое и простое изделие. К обычному воздушному шару (не к такому, как на улице продают), который даже намного проще, чем любой метеорологический зонд (запускаемый с любой метеостанции), цепляется еще более простое изделие — банально из тоненького алюминия. Грубо говоря, получается что-то вроде консервы-жестянки из жести. Выходит такая себе своеобразная конструкция из нескольких поперечных пластинок.

В результате такая маленькая алюминиевая конструкция очень хорошо видна на экранах радаров. Таким образом, когда летят десятки или сотни таких шаров, радары начинают сигнализировать, что летит куча воздушных объектов. И ПВО по меньшей мере начинает отвлекаться на них, а по-максимуму — начинает их сбивать. А сбивать — значит тратить дефицитные боеприпасы. Потому как раз боеприпасы к ПВО являются дорогой вещью, которой часто не хватает. Следовательно, в идеале для врага достигаются следующие цели: противовоздушная оборона истощает свои запасы боекомплекта и одновременно "засвечивает", откуда она собственно их сбивает. То есть это одновременно и выявление наших позиций по ПВО, и покушение на наш боекомплект.

— Как россияне за год полномасштабной войны до этого додумались?

— Это совершенно такой дедовский метод. Он впервые применялся еще в хрущевские времена. Но от этого он не менее эффективен. Однако все же, что их выдает, так это медленная скорость таких объектов. Даже так называемые "мопеды" — "Шахеды" — и то летают все-таки быстрее, не говоря уже о ракетах, находящихся на вооружении у врага, и о самолетах.

Поэтому все же можно сказать, что наша ПВО обнаруживает эти шарики, и в абсолютном большинстве случаев особо не тратит на них дефицитные ракеты. Насколько известно по состоянию на данный момент, еще ни одна ракета на них не была израсходована. Но другое дело – они мешают, забивают собой как препятствие пространство, которое сканируют наши радиолокаторы. Поэтому все же желательно их сбивать. Но вчера для этого применялась авиация Противовоздушных сил. Не тратили на них дорогие ракеты, а поднимали в воздух самолетики, которые подлетали и вблизи с самолетного орудия их сбивали.

На самом деле, честно скажу, это на порядок дешевле, чем тратить на них ракеты ПВО. Но это тоже не бесплатно. Все-таки авиационное горючее и патроны от авиационной пушки они тоже чего-то да стоят. То есть можно сказать, что этот новый метод с воздушными шарами – метод, который по факту позволит врагу немного нас подразнить.

— Если теоретически запустить сотни таких аэростатов, можно ли обнаружить все батареи ПВО, находящиеся на вооружении ВСУ?

— Очень важный аспект — выявление позиций ПВО. В этом смысле интересно, почему именно сейчас пошли эти шары в ход. Есть серьезные основания полагать, что это подготовка к тому, чего мы еще в эту войну не видели. А именно к попытке массированного налета российской авиации на наши города. Если это действительно так, то честно говоря, попытки выявить наши позиции ПВО таким дедовским способом, немного наивна. Ведь наша ПВО еще в первый день большого вторжения показала, насколько она может быть мобильна, насколько быстро наша ПВО меняет точки расположения, маскируется и т.д.

Напомню, по плану врага нашу ПВО россияне должны были подавить в первый час большого вторжения. И действительно, во все места, где до этого стояла украинская ПВО, в первый час вторжения прилетели вражеские ракеты. Однако ни одной нашей пусковой они на месте не застали. Как поется в популярной песне: "Я прийшов тебе нема, підманула-підвела".

Даже тогда, в начале широкомасштабной войны, наша противовоздушная оборона уж очень хорошо сумела обмануть и подвести врага. Другими словами, использовала такую полупартизанскую тактику с постоянным изменением позиций буквально после каждого пуска. Поэтому считать, что сейчас вдруг это поменялось (что за год войны наша ПВО стала хуже, а не наоборот, лучшей), немного наивно. Потому, даже если и сейчас эти шарики обнаружат, где в эту минуту стоят пусковые нашей ПВО, то на момент пока вражеская авиация попытается с этим что-то сделать, они уже давно будут стоять в другом месте.

Следовательно, разведывательная миссия этих аппаратов немного несерьезная. А вот миссия поддразнить и заставить хоть какой-то минимальный ресурс, но потратить на них, это то, что оккупанты реально делают.

— Ходят слухи, что мы тоже использовали подобные шары, запуская их по территории россии. И якобы делали это еще раньше, чем оккупанты. Правда ли это?

— То, что я точно знаю, мы как минимум рассматривали такие варианты. Лично знаю людей, которые изготовляли такого рода шары. А вот были ли они дальше реально запущены, я и не должен такой информации владеть. Но, скорее всего, у нас обычно то, что полезно в хозяйстве, так или иначе используется.

— Вчера эти шары-разведчики зафиксировали над Киевом. Что это может означать, будут ли новые удары по столице?

— Не забывайте, что у этих шаров нет моторчика. Они улетают туда, куда их несет ветер. То, что они вчера летели над Киевом, означает просто доминирующее вчерашнее направление ветров. Вот, собственно, и в чем основной их недостаток: ты их не направишь туда, куда тебе хочется. Тебе нужно "ловить" ветер более или менее, когда он будет в нужном тебе направлении. И только тогда их запускать. Однако все равно они полетят с той точностью, с которой можно предположить, куда дует ветер.

Вообще, говоря о попытках российской авиации бомбить Киев, мы это видели в самые первые дни вторжения. Не больше, чем в первую неделю. В общем — первые три-четыре дня. Сам тогда видел российские самолеты в окрестностях Киева. Но также мне пришлось и видеть, как эффективно их избивали. И прекратили они лезть в Киев не по какой-то там "доброй воле", а это был именно такой жест "доброй воли", который позже сделала их армия.

Они за первые несколько дней понесли такие потери в авиации, что у них явно приняли решение не двигаться на Киев. И вообще не только на Киев. В общем, после первой недели большого вторжения их авиация работала только в двух режимах: либо стратегическая авиация запускала ракеты с расстояния несколько тысяч километров, либо их тактическая авиация (классические бомбардировщики) работала исключительно на линии фронта. При этом практически эту линию не пересекая.

Они даже на глубину 1-2 км с тех пор не рискуют залетать за линию наших позиций. То есть там они используют авиацию только для бомбовых ударов по самым передовым позициям. При этом же их самолеты еще и висят над их позициями. Это так они боятся нашей ПВО!

— Сейчас появилась информация, что оккупанты перемещают свою тактическую авиацию вблизи оккупированных районов востока Украины. Для чего они это делают, и все же есть ли риски проникновения самолетов ВКС рф вглубь украинской территории с восточного направления?

— Информация такая есть, и я бы относился к ней очень серьезно. Дело в том, что их наступление захлебывается. Они насыпали на восток свой главный ресурс, эту кучу "мобиков", и все равно оно пробуксовывает, все равно оно срабатывает плохо. Поэтому они сейчас лихорадочно ищут, чтобы еще могло переломить невыигрышный для них ход войны. Логично, что их взгляд рано или поздно должен был зацепиться за авиацию, которая стоит почти без использования.

Если, например, по танкам эксперты спорят, мы сожгли уже половину их довоенного танкового парка (включая их другую бронетехнику), или уже две трети. Об этом ведутся споры. А по самолетам именно потому, что они после первой недели полномасштабного вторжения их очень осторожно используют, у россиян ситуация совсем другая.

Там однозначно, что большая часть их фронтовой авиации еще не задействована. Поэтому да, они могут попытаться ее применить. Не думаю, что речь идет о каких-то дальних пролетах в глубь нашей территории. В этом смысла мало, а риска много. Думаю, скорее они попытаются именно усилить свое пехотное наступление ударами по нашим ближним тылам (складам, штабам) в прифронтовой полосе. Насколько же это опасно, могут сказать наши специалисты противовоздушной обороны, которые знают, какие у нас есть средства, чтобы это останавливать.