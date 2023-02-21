"Я на стороне Украины до тех пор, пока это будет длиться": немецкий стилист рассказал, как уже год помогает Украине

Немец, который точно не устанет поддерживать Украину

Уже около года немецкий стилист, дизайнер и квир-активист Фрэнк Питер Уайлд (Frank Peter Wilde) методично поддерживает Украину в борьбе против российских захватчиков. О том, как он это делает с помощью селфи в лифте, он рассказал в блиц-интервью изданию "Телеграф".

Известный стилист уже давно использует прием с "лифтолуками", но эпатажные фотографии в прошлом году изменились в один момент – 22 февраля 2022 года Фрэнк опубликовал в своем Instagram себя в образе российского диктатора Владимира Путина. У него была маска с его лицом, кожаный плащ и нож. Когда полномасштабное вторжение началось, его ленту заполонили лифтолуки в сине-желтых цветах, традиционной украинской одежде с книгами, картинами, игрушками, плакатами, созданными в Украине.

К тому же Фрэнк заверил, что был в Украине всего однажды много лет назад. Однако идея поддержать Украину не была для него внезапной.

"Для меня было и остается вполне естественным то, что я болею за Украину. За этим не было ни одного плана, клянусь. Просто когда началось это полномасштабное вторжение, я сказал себе, что буду на стороне Украины до тех пор, пока это будет продолжаться", – рассказал он.

Стилист из Берлина отметил, что для него делать фотографии бывает не просто, учитывая, что он делает это регулярно уже почти 12 месяцев. Тем более что время его пребывания в лифте ограничено и он не хочет мешать другим людям. Однако бывают и другие проблемы.

"Я получаю информацию о войне и читаю новости, а также есть много друзей в Украине, которые рассказывают, что происходит. Поэтому иногда через свой рабочий график я провожу съемку заранее. Но большинство фотографий все-таки делаю рано утром, и они отражают то, что я считаю важным. Иногда даже меняю фотографии в последнюю минуту перед публикацией, когда читаю что-то, из-за чего я не могу опубликовать счастливый кадр", — рассказал Фрэнк.

Стилист также не редко покупает одежду или аксессуары от украинских брендов. Некоторые дизайнеры сами дарят ему рубашки или что-то, ведь хотят внести свой вклад в серию "Лифт" и знают, что это способствует прославлению украинской культуры и моды. Также это постоянное напоминание миру, что война до сих пор продолжается.

Кроме того, жители разных украинских городов также присылают Фрэнку подарки. Женщина из Мелитополя, желающая остаться анонимной, отправила ему несколько футболок с изображением центральной площади родного города. Таким образом, она хотела привлечь внимание к тому, как населенный пункт страдает от российской агрессии.

"Как видим серия "Лифт" привлекла много внимания к моему Instagram по всем уважительным причинам. Поэтому я использую это для популяризации украинской культуры, музыки, искусства, моды и т.д. Но я также использую свой голос, чтобы выступать на проукраинских демонстрациях, делиться петициями, а также поддерживаю благотворительные пожертвования для Украины", — рассказал берлинский стилист.

Он отметил, что с июня прошлого года он сотрудничает с проектом United24 и официально объявлен в его рамках "другом Украины". Также он создал для них вместе с Vitsche Berlin рождественскую точку по сбору пожертвований на приобретение генераторов для больниц в Украине.

Фрэнк добавил, что есть много вещей, поражающих его в украинцах. Во-первых, это оптимизм и надежда. Это любовь и терпимость к каждому, солидарность внутри общины. По его словам, украинцы создают много замечательных вещей во время войны и учат никогда не сдаваться.