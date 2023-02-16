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"Своими работами напоминаю миру, что война россии против Украины еще не закончена", - немецкий стилист

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Франк Питер Уайлд — селфи в лифте в тематических образах Новость обновлена 16 февраля 2023, 15:50
Франк Питер Уайлд — селфи в лифте в тематических образах

Автор лифтолуков Франк Питер Уайлд в интервью "Телеграфу" рассказал об идее проекта и помощи Украине

Немецкий стилист, дизайнер и квир-активист Франк Питер Уайлд уже почти год методично поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Одно из самых известных средств – селфи в лифте в тематических образах. Легко ли уже 12-й месяц находить для них одежду и аксессуары, сколько дублей нужно сделать, чтобы получить желаемый результат, и как берлинец помогает нашей стране, он рассказал "Телеграфу" в блицинтервью.

Прием с лифтолуком Франк Питер Уайлд, известный в Германии и за ее пределами стилист, дизайнер и борец за равные права, использовал давно. В его ленте в Instagram множество таких фото, порой достаточно провокативных и эпатажных, но их "тональность" изменилась 22 февраля – за два дня до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В тот день Франк снялся в образе путина, использовав для этого маску с лицом российского президента, кожаный плащ и нож.

Франк Уайлд в образе Путина
Это фото Франк Уайлд опубликовал 22 февраля – за два дня до полномасштабного вторжения россии в Украину

Для следующего фото, когда война уже началась, он выбрал синий костюм и взял в руку букет цветов желтого цвета.

Франк Уайлд

С того момента национальные украинские цвета преобладают в его ленте, также берлинец активно использует и традиционную украинскую одежду, и современные вещи и аксессуары. Время от времени в кадр попадают книги, картины, игрушки, плакаты, созданные в Украине.

- Франк, были ли вы когда-нибудь в Украине? Как вам в голову пришла идея именно посредством ярких образов поддерживать нашу страну и привлекать внимание к войне?

– Я был в Украине один раз в жизни. Это было уже около 12 лет назад. Относительно этих фото – это не была идея, возникшая внезапно, и я сказал: "О, давайте сделаем это". Для меня было и остается вполне естественным то, что я болею за Украину. За этим не было никакого плана, клянусь. Просто, когда началось это полномасштабное вторжение, я сказал себе, что буду на стороне Украины до тех пор, пока оно будет продолжаться.

Франк Уайлд
Франк Уайлд готов оказывать поддержку Украине столько, сколько будет продолжаться война

- К сожалению, большая война идет уже почти год, а вы каждый день в новом образе. Легко ли сейчас, когда прошло столько времени, находить все новые и новые детали? Продумываете ли вы заранее, что наденете для очередного селфи, или это получается спонтанно?

– Сказать, что это легко, было бы немного поверхностно. Я получаю информацию о войне и читаю новости, также у меня есть много друзей в Украине, которые рассказывают, что происходит. Поэтому иногда из-за своего рабочего графика я провожу съемку заранее. Но большинство фотографий все-таки делаю ранним утром, и они отражают то, что я считаю важным. Иногда я даже меняю фотоснимки в последнюю минуту перед публикацией, когда читаю что-то, из-за чего я не могу опубликовать счастливый кадр.

Франк Уайлд позирует в лифте
Такая карта Украины – один из десятков аксессуаров, которые использует немецкий стилист для создания образов

– Благодаря почти ежедневной практике у вас всегда получается сделать фото так, как вы задумали, с первого раза?

– Обычно я готовлюсь и более или менее точно знаю, как я хочу, чтобы выглядел конечный вариант. Конечно, я делаю несколько кадров, загружаю их и выбираю тот, который, на мой взгляд, лучше всего представляет то, что я хочу сказать этим изображением. Но мое время в лифте очень ограничено, поскольку он не мой частный, им пользуются и другие люди. Поэтому я должен быть быстрым, чтобы никому не мешать. Часто, действительно, мне нужно всего несколько минут, чтобы сделать правильный снимок, но иногда процесс немножко затягивается, прежде чем я становлюсь доволен результатом. Знаете, я воспринимаю это очень серьезно.

Франк Уайлд
Такой аксессуар, как венок, немецкий дизайнер и стилист активно использует в своих лифтолуках

- Вы в кадре появляетесь в одежде, аксессуарах как дизайнерских, так и в вещах "масс-маркета". Вы их покупаете или это подарки?

- У меня есть фото, например, опубликованное в день рождения президента Украины Владимира Зеленского с милым его портретом на футболке. Ее я приобрел в поп-магазине в Берлине, это украинский модельер BESSARION, работы которого я люблю и увлекаюсь ими.

Франк Уайлд с изображением Зеленского на футболке
Так Франк поздравил Владимира Зеленского

Другие рубашки получаю в подарок от украинских дизайнеров, которым нравится то, что я делаю, и они хотят внести свой вклад в серию "Лифт", потому что понимают: эта серия – как окно в мир, которое прославляет украинскую культуру и моду, а также напоминает всем, что война россии против Украины еще не закончена.

Франк Уайлд в рубашке украинского бренда Limarenko
Для одного из лифтолуков Франк выбрал рубашку украинского бренда Limarenko

– А как к вам попадают принтованные вещи с названиями или изображениями украинских городов, таких как Мариуполь, Херсон, а недавно вы надели футболку с изображением центральной площади Мелитополя. Расскажите о ее истории.

Пару таких футболок мне прислала украинка, желающая остаться анонимной. Мелитополь – это ее родной город, и она хотела, чтобы я напомнил о нем миру, и о том, что он страдает от российской агрессии.

Франк вместе со спутницей позируют в футболках с изображением украинского Мелитополя
На одном из недавних селфи Франк вместе со спутницей позируют в футболках с изображением находящегося в оккупации украинского Мелитополя
Франк Уайльд
Своими образами Франк Уайлд постоянно напоминает о глобальных проблемах войны, в частности, борьбе за освобождение защитников "Азовстали"

- Селфи очень мощные, но это не единственный ваш вклад в помощь Украине…

– Как видим, серия "Лифт" привлекла много внимания к моему Instagram по всем уважительным причинам. Поэтому я использую это для популяризации украинской культуры, музыки, искусства, моды.

Франк перед афишей с анонсом концерта Onuka и в шапке, как у лидера группы Kalush Orchestra
Берлинец считает важным поддерживать украинскую культуру – на фото афиша с анонсом концерта Onuka и шапка. как у лидера группы Kalush Orchestra

Но я использую свой голос, чтобы выступать на проукраинских демонстрациях, делиться петициями, а также поддерживаю благотворительные пожертвования для Украины.

Франк на митинге
Франк не пропускает митинги, которые проходят в Германии в поддержку Украины
Франк на акции под Бундестагом
Франк был вместе с украинцами на акции под Бундестагом, требуя от правительства предоставить "Леопарды" Украине
Мем о Франке и немецких танках
Берлинец стал прообразом для создания тематических мемов, один из них касается поддержки предоставления Германией танков Украине

Есть много способов поддержать Украину и украинцев – я стараюсь использовать как можно больше. В частности, с июня прошлого года я сотрудничаю с проектом United24 (платформа по поддержке Украины, где происходит сбор средств.Авт.) и официально объявлен в его рамках "другом Украины". В моем Instagram вы можете видеть, что я использую их официальную сувенирную продукцию, которую нельзя купить нигде. Также я создал для них вместе с Vitsche Berlin (объединение украинцев, живущих в Берлине.Авт.) рождественскую точку для сбора пожертвований на приобретение генераторов для больниц в Украине.

- Что вас больше всего поражает в украинцах, которые скоро как год продолжают противостоять сильному и подлому врагу?

– Это трудный вопрос. Честно говоря, меня так много поражает. Прежде всего – оптимизм и надежда, которые сохраняют украинцы. И это любовь и терпимость к каждому, которые я ощущаю, встречая их. И солидарность внутри украинской громады, которая меня действительно поражает. И способность создавать отличные вещи во время войны и никогда не сдаваться.

Франк с украинцами
Украинцы поражают Франко своей выносливостью и сплоченностью и являются для него источником вдохновения.

Я так многому научился у всех замечательных украинцев, которых я встретил в течение последних почти 12 месяцев. Украина вдохновляет меня на храбрость и доброту, на любовь и солидарность.

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#Украина #Стилист #Селфи