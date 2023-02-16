"Своими работами напоминаю миру, что война россии против Украины еще не закончена", - немецкий стилист

Автор лифтолуков Франк Питер Уайлд в интервью "Телеграфу" рассказал об идее проекта и помощи Украине

Немецкий стилист, дизайнер и квир-активист Франк Питер Уайлд уже почти год методично поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Одно из самых известных средств – селфи в лифте в тематических образах. Легко ли уже 12-й месяц находить для них одежду и аксессуары, сколько дублей нужно сделать, чтобы получить желаемый результат, и как берлинец помогает нашей стране, он рассказал "Телеграфу" в блицинтервью.

Прием с лифтолуком Франк Питер Уайлд, известный в Германии и за ее пределами стилист, дизайнер и борец за равные права, использовал давно. В его ленте в Instagram множество таких фото, порой достаточно провокативных и эпатажных, но их "тональность" изменилась 22 февраля – за два дня до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В тот день Франк снялся в образе путина, использовав для этого маску с лицом российского президента, кожаный плащ и нож.

Это фото Франк Уайлд опубликовал 22 февраля – за два дня до полномасштабного вторжения россии в Украину

Для следующего фото, когда война уже началась, он выбрал синий костюм и взял в руку букет цветов желтого цвета.

С того момента национальные украинские цвета преобладают в его ленте, также берлинец активно использует и традиционную украинскую одежду, и современные вещи и аксессуары. Время от времени в кадр попадают книги, картины, игрушки, плакаты, созданные в Украине.

- Франк, были ли вы когда-нибудь в Украине? Как вам в голову пришла идея именно посредством ярких образов поддерживать нашу страну и привлекать внимание к войне?

– Я был в Украине один раз в жизни. Это было уже около 12 лет назад. Относительно этих фото – это не была идея, возникшая внезапно, и я сказал: "О, давайте сделаем это". Для меня было и остается вполне естественным то, что я болею за Украину. За этим не было никакого плана, клянусь. Просто, когда началось это полномасштабное вторжение, я сказал себе, что буду на стороне Украины до тех пор, пока оно будет продолжаться.

Франк Уайлд готов оказывать поддержку Украине столько, сколько будет продолжаться война

- К сожалению, большая война идет уже почти год, а вы каждый день в новом образе. Легко ли сейчас, когда прошло столько времени, находить все новые и новые детали? Продумываете ли вы заранее, что наденете для очередного селфи, или это получается спонтанно?

– Сказать, что это легко, было бы немного поверхностно. Я получаю информацию о войне и читаю новости, также у меня есть много друзей в Украине, которые рассказывают, что происходит. Поэтому иногда из-за своего рабочего графика я провожу съемку заранее. Но большинство фотографий все-таки делаю ранним утром, и они отражают то, что я считаю важным. Иногда я даже меняю фотоснимки в последнюю минуту перед публикацией, когда читаю что-то, из-за чего я не могу опубликовать счастливый кадр.

Такая карта Украины – один из десятков аксессуаров, которые использует немецкий стилист для создания образов

– Благодаря почти ежедневной практике у вас всегда получается сделать фото так, как вы задумали, с первого раза?

– Обычно я готовлюсь и более или менее точно знаю, как я хочу, чтобы выглядел конечный вариант. Конечно, я делаю несколько кадров, загружаю их и выбираю тот, который, на мой взгляд, лучше всего представляет то, что я хочу сказать этим изображением. Но мое время в лифте очень ограничено, поскольку он не мой частный, им пользуются и другие люди. Поэтому я должен быть быстрым, чтобы никому не мешать. Часто, действительно, мне нужно всего несколько минут, чтобы сделать правильный снимок, но иногда процесс немножко затягивается, прежде чем я становлюсь доволен результатом. Знаете, я воспринимаю это очень серьезно.

Такой аксессуар, как венок, немецкий дизайнер и стилист активно использует в своих лифтолуках

- Вы в кадре появляетесь в одежде, аксессуарах как дизайнерских, так и в вещах "масс-маркета". Вы их покупаете или это подарки?

- У меня есть фото, например, опубликованное в день рождения президента Украины Владимира Зеленского с милым его портретом на футболке. Ее я приобрел в поп-магазине в Берлине, это украинский модельер BESSARION, работы которого я люблю и увлекаюсь ими.

Так Франк поздравил Владимира Зеленского

Другие рубашки получаю в подарок от украинских дизайнеров, которым нравится то, что я делаю, и они хотят внести свой вклад в серию "Лифт", потому что понимают: эта серия – как окно в мир, которое прославляет украинскую культуру и моду, а также напоминает всем, что война россии против Украины еще не закончена.

Для одного из лифтолуков Франк выбрал рубашку украинского бренда Limarenko

– А как к вам попадают принтованные вещи с названиями или изображениями украинских городов, таких как Мариуполь, Херсон, а недавно вы надели футболку с изображением центральной площади Мелитополя. Расскажите о ее истории.

– Пару таких футболок мне прислала украинка, желающая остаться анонимной. Мелитополь – это ее родной город, и она хотела, чтобы я напомнил о нем миру, и о том, что он страдает от российской агрессии.

На одном из недавних селфи Франк вместе со спутницей позируют в футболках с изображением находящегося в оккупации украинского Мелитополя

Своими образами Франк Уайлд постоянно напоминает о глобальных проблемах войны, в частности, борьбе за освобождение защитников "Азовстали"

- Селфи очень мощные, но это не единственный ваш вклад в помощь Украине…

– Как видим, серия "Лифт" привлекла много внимания к моему Instagram по всем уважительным причинам. Поэтому я использую это для популяризации украинской культуры, музыки, искусства, моды.

Берлинец считает важным поддерживать украинскую культуру – на фото афиша с анонсом концерта Onuka и шапка. как у лидера группы Kalush Orchestra

Но я использую свой голос, чтобы выступать на проукраинских демонстрациях, делиться петициями, а также поддерживаю благотворительные пожертвования для Украины.

Франк не пропускает митинги, которые проходят в Германии в поддержку Украины

Франк был вместе с украинцами на акции под Бундестагом, требуя от правительства предоставить "Леопарды" Украине

Берлинец стал прообразом для создания тематических мемов, один из них касается поддержки предоставления Германией танков Украине

Есть много способов поддержать Украину и украинцев – я стараюсь использовать как можно больше. В частности, с июня прошлого года я сотрудничаю с проектом United24 (платформа по поддержке Украины, где происходит сбор средств. – Авт.) и официально объявлен в его рамках "другом Украины". В моем Instagram вы можете видеть, что я использую их официальную сувенирную продукцию, которую нельзя купить нигде. Также я создал для них вместе с Vitsche Berlin (объединение украинцев, живущих в Берлине. – Авт.) рождественскую точку для сбора пожертвований на приобретение генераторов для больниц в Украине.

- Что вас больше всего поражает в украинцах, которые скоро как год продолжают противостоять сильному и подлому врагу?

– Это трудный вопрос. Честно говоря, меня так много поражает. Прежде всего – оптимизм и надежда, которые сохраняют украинцы. И это любовь и терпимость к каждому, которые я ощущаю, встречая их. И солидарность внутри украинской громады, которая меня действительно поражает. И способность создавать отличные вещи во время войны и никогда не сдаваться.

Украинцы поражают Франко своей выносливостью и сплоченностью и являются для него источником вдохновения.

Я так многому научился у всех замечательных украинцев, которых я встретил в течение последних почти 12 месяцев. Украина вдохновляет меня на храбрость и доброту, на любовь и солидарность.