"Я на боці України до тих пір, поки це триватиме": німецький стиліст розповів, як вже рік допомагає Україні

Німець, який точно не стомиться підтримувати Україну

Вже майже рік німецький стиліст, дизайнер і квір-активіст Френк Пітер Уайлд (Frank Peter Wilde) методично підтримує Україну в боротьбі проти російських загарбників. Про те, як саме він це робить за допомогою селфі в ліфті, він розповів у бліц-інтерв’ю виданню "Телеграф".

Відомий стиліст вже давно використовує прийом з "ліфтолуками", але епатажні світлини минулого року змінилися в один момент – 22 лютого 2022 року Френк опублікував у своєму Instagram себе в образі російського диктатора Володимира Путіна. Він мав маску з його обличчям, шкіряний плащ і ніж. Коли повномасштабне вторгнення розпочалося його стрічку заполонили ліфтолуки в синьо-жовтих кольорах, традиційному українському одязі з книжками, картинами, іграшками, плакатами, які були створені в Україні.

До того ж Френк запевнив, що був в Україні лише одного разу багато років тому. Однак ідея підтримати Україну не була для нього раптовою.

"Для мене було і залишається цілком природним те, що я вболіваю за Україну. За цим не було жодного плану, клянуся. Просто коли почалося це повномасштабне вторгнення, я сказав собі, що буду на боці України до тих пір, поки це триватиме", — розповів він.

Стиліст із Берліна зазначив, що для нього робити фотографії буває не просто, враховуючи, що він робить це регулярно вже майже 12 місяців. Тим паче, що час його перебування в ліфті обмежений і він не хоче заважати іншим людям. Однак бувають й інші проблеми.

"Я отримую інформацію про війну і читаю новини, а також маю багато друзів в Україні, які розповідають, що відбувається. Тому іноді через свій робочий графік я проводжу зйомку заздалегідь. Але більшість фотографій все-таки роблю рано вранці, і вони відображають те, що я вважаю важливим. Іноді я навіть міняю світлини в останню хвилину перед публікацією, коли читаю щось, через що я не можу опублікувати щасливий кадр", — розповів Френк.

Стиліст також не рідко купує певний одяг чи аксесуари від українських брендів. Деякі дизайнери самі дарують йому сорочки абощо, адже хочуть зробити свій внесок у серію "Ліфт" і знають, що це сприяє прославленню української культури та моди. Також це є постійним нагадуванням світу, що війна досі триває.

Крім того, мешканці різних українських міст також надсилають Френку подарунки. Жінка з Мелітополя, яка хоче залишитися анонімною, відправила йому кілька футболок із зображенням центральної площі рідного міста. Таким чином вона хотіла привернути увагу до того, як населений пункт потерпає від російської агресії.

"Як, бачимо серія "Ліфт" привернула багато уваги до мого Instagram з усіх поважних причин. Тому я використовую це для популяризації української культури, музики, мистецтва, моди тощо. Але я також використовую свій голос, щоб виступати на проукраїнських демонстраціях, ділитися петиціями, а також підтримую благодійні пожертви для України", — розповів берлінський стиліст.

Він зазначив, що з червня минуло року він співпрацює з проєктом United24 і офіційно оголошений в його рамках "другом України". Також він створив для них разом з Vitsche Berlin різдвяну точку для збору пожертвувань на придбання генераторів для лікарень в Україні.

Френк додав, що є багато речей, які вражають його в українцях. По-перше, це оптимізм і надія. Також це любов і терпимість до кожного, солідарність всередині громади. За його словами, українці створюють багато чудових речей під час війни і вчать ніколи не здаватися.