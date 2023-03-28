"Главное условие для успешного послевоенного восстановления Украины – нахождение стимулов для возвращения украинцев домой" – Виталий Кропачов

Бизнесмен Виталий Кропачов рассказал о проблемах, которые возникнут перед Украиной на пути восстановления после завершения войны с рф.

Украинский бизнесмен, собственник группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачов ответил на вопросы ведущего делового издания Австрии "Der Standard". Полная версия интервью:

- Мы знаем, что вы родом с Востока Украины. Откуда именно?

- Я родился в Торезе Донецкой области. К сожалению, сегодня в мире этот город более известен не своим промышленным потенциалом, а сбитием пассажирского Боинга, который выполнял рейс МН17. До 2014 года, до начала вооруженной агрессии, я проживал в этом городе со своей семьей, вел успешный бизнес. Но в связи со своей гражданской позицией был вынужден покинуть этот город и переехал в Киев.

- Не было ли у вас мыслей о том, чтобы вместо переезда в Киев поселиться в какой-либо другой стране мира?

- Нет, никогда. Единственное – в 2014 году было чувство, что этот переезд ненадолго, и мы через какой-то короткий период времени вернемся обратно.

- Мы конечно же понимаем, насколько сложной является нынешняя экономическая ситуация в Украине, но все-таки хотели бы услышать от вас, какую проблему для бизнеса вы считаете наиболее сложной.

- Какую-то одну проблему выделить сложно, более правильно говорить о комплексе проблем, которые с начала прошлого года встали перед каждым бизнесом в Украине. С чем мы столкнулись в первую очередь? Во-первых, большое количество предприятий работает в непосредственной близости от территорий, где продолжаются активные боевые действия, и подвергаются прямому риску обстрелов. Во-вторых, подавляющее количество промышленных предприятий испытывает сложности с обеспечением энергоносителями и поставками электроэнергии, газа, воды. Объекты инфраструктуры остаются главными целями обстрелов и запуска ракет, и из-за их повреждения нельзя наладить стабильную работу предприятий. Разрушаются производственные цепочки, падают объемы производства, затруднено решение вопросов логистики. Но даже учитывая весь этот комплекс проблем, самым большим вызовом для бизнеса остается возвращение людей. С нехваткой рабочей силы столкнулись фактически все. Причем мы можем судить об этом не только на основе общих статистических данных или чьих-то отчетов, но и субъективно – по работе своих предприятий. Повторюсь, бизнесу не хватает очень большого количества людей.

- Вы говорите о людях, которые по разным причинам были вынуждены покинуть Украину и сегодня живут в других странах мира, в том числе в Европейском Союзе? Разве все не сведется к схеме "война закончилась – украинцы вернулись домой"?

- Это более сложный вопрос. Как это ни парадоксально, Украина может столкнуться с конкуренцией за уехавших украинцев. И нам придется конкурировать с развитыми европейскими странами. Ведь что произошло за этот год? Понятно, что в самом начале европейские страны рассматривали поток людей из Украины как сугубо гуманитарную проблему. Они были заняты тем, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить их всем необходимым, оказать финансовую, социальную, медицинскую помощь. Но прошел год и оказалось, что украинцы интегрировались в местные экономики, стали полноценными жителями европейских стран. Получив право на работу, украинцы стали работать и платить налоги. Они стимулировали потребительский рынок и компенсировали нехватку рабочей силы в ЕС. Они заняли определенные ниши, которые не были заняты рабочей силой из других стран, и получили достойную заработную плату.

- Получается, что теперь европейские страны будут бороться за то, чтобы оставить украинцев у себя?

- Да, именно так. Я думаю, что европейские страны будут бороться за то, чтобы оставить у себя украинцев. Более того, я считаю, что экономические показатели прошлого года многим открыли глаза, и такая конкуренция уже началась. Сегодня страны ЕС начинают понимать, какая это выгода для ВВП и общего состояния их экономки. Согласно цифрам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), дополнительный вклад украинцев в ежегодные темпы роста ВВП в таких странах как Польша, Чехия, Эстония превысил 1,2%, а в Словакии, Румынии, Литве, Латвии – составил 0,8%. Это очень много.

С точки зрения экономики, мы вступаем в процесс конкуренции за право разместить у себя высококвалифицированную, высокообразованную рабочую силу. Людей, говорящих на иностранных языках, разделяющих европейские ценности, понимающие из чего состоит условный "культурный код Европы". Это люди, чьи дети начинают ходить в местные европейские школы. И завтра поступят в престижные европейские университеты. Тем важнее задача для Украины — найти стимулы для их возвращения домой.

- Что нужно делать Украине, чтобы обеспечить возвращение украинцев домой?

- Этот вопрос будет вызовом для нашей страны – в рамках послевоенного восстановления экономики Украине придется заново проходить через базовые процессы – создание рабочих мест, обеспечение достойной заработной платы. Мы справимся, но этот процесс не будет легким. Более того, он будет достаточно болезненным для обеих сторон – как для стран, в которых оказались сегодня наши люди, так и для Украины, которой нужно будет искать стимулы для возвращения своих граждан домой. Кстати, процесс послевоенного восстановления может создать стимулы, которые позволят Украине решить и более широкий вопрос – обеспечить возвращение не только людей, уехавших после 24 февраля, но и украинцев, которые проживают в других странах более продолжительное время. Украинцы – это очень большая нация, нас больше 65 миллионов по всему миру. В процессе послевоенного восстановления найдется работа для всех, и это создаст благоприятные условия для быстрого развития экономики.

Виталий Кропачов - собственник группы компаний "Укрдонинвест"

- Какие возможности по возвращению людей видите лично вы как предприниматель? Чем можно привлечь людей назад?

- Я вижу два подхода. Первый подход – решить эту проблему, второй подход – снять эту проблему. Чтобы решить эту проблему, помимо безопасности людям нужно предложить достойную работу, достойную заработную плату и решить бытовые вопросы, из которых для многих главным, к сожалению, является отсутствие жилья. Сегодня мы уже запустили пилотный проект в Киевской области. В рамках этого проекта жилые комплексы будут сразу же объединяться с производственными мощностями. Таким образом, люди будут получать и работу, и жилье.

- Чем будут заниматься такие люди, и на каких условиях они смогут участвовать в этом проекте?

- В основном, речь идет о предприятиях легкой промышленности и сельскохозяйственных производствах – фермах, тепличных хозяйствах. Мы заинтересованы в том, чтобы дать вторую жизнь тем предприятиям, продукция которых будет однозначно пользоваться спросом даже после открытия европейских рынков. А жилой фонд будет распределяться под договорные обязательства. Люди должны будут отработать у нас какое-то время по договору.

- Будете ли вы привлекать государственное финансирование?

- Нет, привлечения государственных средств для этого проекта не планируется. Есть только частные средства и большое желание вернуть людей и восстановить разрушенные или временно не функционирующие предприятия.

- Ваш проект – это способ решить проблему с возвращением украинцев домой. Но вы говорили об еще одном подходе, который позволит снять эту проблему. Что именно вы имели в виду?

- Официально Украина не является членом НАТО, но по факту мы получаем вооружение по стандартам НАТО, наши военные и врачи проходят обучение по стандартам НАТО, нас приглашают на официальные встречи руководящих органов НАТО. Также Украина не является членом ЕС официально, но по факту заканчивает гармонизацию законодательства по стандартам ЕС, а абсолютное большинство наших граждан выступает за скорейшее вступление страны в ЕС. Так может пришло время вообще снять вопрос о том где украинцам будет жить лучше? Может давно пора поставить знак равенства между Украиной и ЕС? И может вследствие этого и вопрос о возвращении будет автоматически снят с повестки дня, он просто исчезнет? И главное — мы же прекрасно понимаем, что нужно для этого делать и как защитить свои интересы. План действий простой – обеспечить допуск украинских компаний на европейские рынки, выполнить все пункты Соглашения об ассоциации, обеспечить привлечение инвестиций не в сырьевые отрасли, а в перерабатывающие и отрасли с высокой добавленной стоимостью.

- У нас сложилось впечатление, что разговоры о восстановлении больше концентрируются на восточных областях Украины, хотя западные области безопаснее и спокойнее, а кроме того, именно туда переехало большое количество людей из других территорий. Нет ли искушения начать восстановление раньше за счет того, что оно будет начинаться с западных областей?

- Я бы не сказал, что где-то на территории Украины сегодня спокойно. Это обманчивое мнение. Буквально две недели назад до Львовской области точно так же долетали "Кинжалы". Объекты критической инфраструктуры регулярно попадают под обстрелы по всей стране. Но даже без учета реалий войны, Восточная или Западная – это одна и та же страна. И не имеет значения, где развивать свой бизнес. Предприятия нашей группы, например, работают и во Львовской, и в Донецкой области. У нас есть предприятие по добыче газа в Кременной, вокруг которой сегодня проходят ожесточенные бои, но точно так же мы развиваем газодобывающий бизнес и во Львовской области.

- Когда именно должно начинаться большое восстановление Украины? Пришло ли время для восстановления всех поврежденных объектов, ведь обстрелы продолжаются и сегодня?

- Точного ответа на этот вопрос не даст никто. Боевые действия продолжаются, промышленные и инфраструктурные объекты продолжают оставаться объектами атак, ракеты падают и на заводы, и на жилые дома. Но хотя о сроках говорить еще рано, зато уже сейчас мы можем хотя бы приблизительно прогнозировать объем необходимых инвестиций, объем необходимых восстановительных работ. Можно делать расчеты в отношении тех городов, восстановить которые в прежнем виде будет фактически невозможно. Их нужно будет отстраивать заново. А все остальное — только после окончания боевых действий. В то же время, говоря о более оперативных задачах, приоритетом остается поддержание работы украинской энергосистемы, включая сбережение существующих мощностей и быстрые ремонты поврежденных объектов.

- Учитывая повреждения объектов энергетической инфраструктуры и то, что энергетика будет одной из главных задач послевоенного восстановления, будет ли в будущем рассматриваться развитие альтернативных источников энергии? И есть ли альтернатива нынешним мощностям?

- В Украине нам известно как минимум о 5-7 больших проектах по строительству ветро-генерирующих установок. Интересными регионами для развития этого направления являются Закарпатская, Черновицкая области. У нашей группы компаний есть проект ветропарка, строительство которого мы начнем сразу после войны. Он будет построен в Черновицкой области. Мощность установок составит 75 КВт. Другой пример – компания ДТЕК, которая задекларировала строительство большого ветропарка, закончила все проектные работы и ведет переговоры по привлечению иностранных инвесторов. Продолжается строительство объектов солнечной энергетики. Если прогнозировать ближайшее будущее, то скорее всего в Украине будет принципиально изменен подход к поставке электроэнергии. Будут строиться мини-блоки для точечной подачи электричества, будут использоваться системы накопительных станций. Определенные населенные пункты станут более самостоятельными в вопросах энергообеспечения. Из позитивных моментов можно выделить большое количество запущенных проектов, из сложностей – то обстоятельство, что сегодня стоимость доставки необходимого оборудования удорожает такие проекты в несколько раз.

- Мы знаем, что вы начали работы по установке зарядных станций для электромобилей. Какие задачи стоят перед этим проектам? Будет ли он касаться всей Украины или только определенных регионов?

- Этот проект касается не только Западной или Восточной Украины, он касается Украины в целом. Более того, это проект не ограничивается Украиной, т.к. также мы планируем устанавливать такие станции в Италии, Грузии и ряде других стран. При разработке этого проекта мы принимали во внимание, что через 5-6 лет европейские страны переводят на электричество весь общественный транспорт. Мы оцениваем такие планы очень позитивно и понимаем, что это перспектива самого ближайшего будущего. Сегодня зарядные станции необходимы для пассажирского транспорта, завтра ими будет пользоваться общественный транспорт, и не за горами день, когда они станут обслуживать грузовой транспорт. А это совершенно другие масштабы строительства зарядных станций и совершенно другие масштабы подвода электроэнергии. И все это — перспектива ближайшего будущего. Вот, для примера, небольшая техническая деталь. Самые мощные станции на территории такой развитой страны как Австрия обеспечивают мощность 350 кВт, а, например, Испания уже готовится запускать станции с мощностью до 1,2 мВт.

- Входит ли Австрия в ваши планы?

- Да. Компания Siemens готовится к реализации первой части проекта по строительству сети заправок для электромобилей возле популярных супермаркетов. В ближайшее время будет построено 12 станций. Каждая станция будет оснащена восемью заправочными блоками мощностью по 300 кВт. Учитывая наши партнерские отношения с компанией Siemens – ранее мы покупали у них зарядные станции для Украины — нам поступило предложение о приобретении двух таких объектов в Австрии. К слову, похожий проект запускается нами и в Киеве, первые станции монтируются прямо сейчас.

- Вернемся к более общим процессам. Работа с иностранными компаниями, привлечение иностранного капитала, западная финансовая помощь – это только новые возможности для украинского бизнеса, или нужно говорить и об опасностях от потенциального засилия иностранцев?

- В довоенный период никого же не пугало наличие в Украине таких гигантов как Филип Моррис, КНАУФ, Церезит и множества других иностранных компаний. Такая же ситуация в Австрии – у вас значительное количество иностранцев, работают турки, словаки, венгры. При наличии грамотной регуляторной политики государство в состоянии гарантировать защиту своих интересов. А что касается привлечения иностранного капитала, я думаю, что наличие иностранных инвестиций – это залог стабильности и мира. Это гарантия того, что в сложный момент Украина получит помощь.

- По вашему мнению, что могли бы предложить австрийские компании для послевоенного восстановления Украины? Знаете ли вы что-либо об австрийских инвесторах, которые готовы принять в нем участие?

- Австрия находится в уникальной ситуации. Образно говоря, ей не нужно придумывать велосипед. Есть как минимум несколько секторов, в которых Австрия традиционно занимает ведущие места в мире и уже многие годы успешно работает в Украине. В первую очередь, это страховой бизнес, финансовые услуги, инвестиционная деятельность. Австрия не зря занимает 6-е место по объему прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Указанные секторы – это хорошая нишевая перспектива участия в послевоенном восстановлении Украины. Привлечение австрийского капитала под процентные ставки, которые будут удобны и для австрийских банкиров, и для украинских промышленников, не только ускорит восстановление экономики, но и приведет к синергии, которая даст возможность зарабатывать всем участникам этого процесса.

P.S. Когда данный материал уже готовился к печати, стало известно о том, что правительство Австрии приняло поправку к Закону о занятости иностранцев. Согласно утвержденным изменениям, граждане Украины, попавшие в Австрию после начала войны, получили неограниченный доступ к австрийскому рынку труда. Решение австрийского парламента лишний раз доказывает, что конкуренция за право оставить украинцев у себя, уже началась. И тот факт, что к таким мерам прибегает даже нейтральная и обеспеченная Австрия, свидетельствует о том, что Украине придется искать серьезные экономические стимулы для того, чтобы украинцы вернулись домой.