"FPV-дронов должно быть, как патронов": эксперт об усилении ВСУ

Вадим Юник рассказал "Телеграфу" о темпах оснащения ВСУ и противодействии россии

Информация о наращивании в россии производства беспилотников привлекла к этой угрозе внимание украинской экспертной среды, СМИ и пользователей соцсетей. Готова ли Украина к этому вызову? Сколько беспилотников нужно для ВСУ в первую очередь и выдерживает ли страна темп оснащения армии технологическими устройствами?

Об этом "Телеграф" спросил Вадима Юника, председателя наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM (в прошлом — одного из руководителей ОО "Аэроразведка").

О паритете с россией по БПЛА

— Насколько темпы оснащения ВСУ дронами успевают (опережают) за россией и удастся ли Украине быстро достичь паритета в этом направлении?

— Нам не паритета с россией по количеству БПЛА нужно достигать, а чтобы наши темпы оснащения были гораздо большими. Потому что при любом наступлении потери и темпы оснастки гораздо выше, чем при защите. Не могу сказать конкретные цифры, но мы еще слишком далеко до того, чтобы могли обеспечить сильное преимущество над рф.

— Раньше некоторые волонтеры говорили о потребности Украины в 24 тысячах дронов разных типов. Насколько такие цифры объективны и отвечают ли фронтовым реалиям?

— Думаю, в какой-то мере так и есть. Знаю, волонтер Мария Берлинская занималась подсчетами, некоторые военные эксперты это делали. По моему личному мнению, эта цифра близка к реальности.

— Какие типы дронов нам сейчас наиболее необходимы?

— Это вопрос больше к военному планированию и Генштабу. Только Валерий Залужный знает, как он хочет делать наступление и как он его реализует. Видим, что они меняют тактику, и это верно. ВСУ стараются постоянно очень гибко подходить к наступлению.

По типам можно видеть из используемого. Есть очень много дронов, которые быстро расходятся: FPV-дроны и подобные модификации. Поскольку это недорогая версия точного боеприпаса. Достаточно точного. Их, грубо говоря, должно быть столько, сколько патронов. То есть очень много. Для этого должен быть постоянный поток. Речь идет об одноразовых дронах, которые могут уничтожить бронированную технику окупантов или их состав, укрепления и т.д.

О "декоммунизации" в оборонпроме

— Вчера вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя успешный удар дронами по Крымскому мосту, оптимистично отмечал, что БПЛА будет еще больше и порой просто не нужно публично говорить о беспилотном потенциале Украины. Если обобщить без деталей, то насколько отечественный потенциал производства БПЛА отвечает военным потребностям и возможны ли новые "сюрпризы" для рф с применением дронов?

— Министр Федоров проводит колоссальную работу. Объемы изготовления дронов увеличились, есть разные производители. Федоров с Минцифрой помогают, но есть достаточно много проблем у производителей, мешающих работать с развязанными руками. Мы говорим, что дроны – фактически элемент оружия. Но в государстве до сих пор нет полноценного закона об оружии, а также законодательного урегулирования, кто может заниматься его производством.

К примеру, я делаю оснащение под пулемет. Могу его изготовить, но у меня нет никакого шанса этот пулемет получить (чтобы я физически снял с него размеры или чтобы мог официально поехать с военными на испытания и т.д.). Имеют такой доступ только государственные учреждения. Тот же Укроборонпром может получить (вооружение, продукцию двойного назначения. – Авт.), но частный сектор – нет.

Хотя с начала полномасштабной войны мы видели, что 90% изделий, которые использовали на фронте и уничтожали окупантов, это то, что произведилось частным сектором. На любом уровне – от официальных обществ (ООО) до "гаражей". Но у таких производителей нет полноценных прав работать. Это касается и производства боеприпасов, которые очень необходимы. Ведь в те же дроны FPV нужно что-то вставлять, чтобы оно взрывалось. Частный сектор просто не имеет права производить.

Хотя по всему миру частный сектор очень быстро это делает. Такой подход у нас до сих пор не изменили. Это — советские "костыли", которые до сих пор остались и очень мешают. Декоммунизацию в этом секторе нужно делать очень сильной. Недостаточно только [памятники] Пушкину снести, нужно снести также все остатки советских законов, чтобы нормально развивать рынок.

О "золотых" барабанах

— Сейчас многие активисты, журналисты, волонтеры и военные возмущаются тендерами на дороги, "золотые" барабаны и тому подобное. Так, например, представители общественности аргументируют, что вместо достройки Музея Голодомора нужно было бы купить оружие или дроны. Насколько объективна и справедлива такая критика центральных и местных властей?

— Вы перечислили довольно разные вещи. Музей Голодомора и барабаны нельзя сравнивать. Надо делать здоровый анализ закупок. Некоторые вещи, даже если они немало стоят, нужно делать. Это делает нас нацией. Имею в виду нациоформирующие вещи. Особенно сейчас они очень важны, потому что единство, нация и т.п. — благодаря чему мы вообще сможем победить. Знаете, побеждает не всегда оружие. Иногда храбрость и дух людей помогают идти до конца, не опуская рук.

Но в большинстве случаев то, о чем мы читаем, вы абсолютно правы. Это просто удивляет, как люди могут вообще такие суммы тратить, и нет никакой логики, зачем им сейчас это делать. Кроме того, что кум или сват работает на условно барабанном заводе и ему нужно продать такое количество барабанов. Вот они и решили такой тендер провести. Этот вопрос — в основном к нации, украинцам. Это ведь не вице-премьер Федоров или лично президент покупает барабаны. Это делает конкретный чиновник из администрации и у кого есть право решить и поставить подпись/печать.

Думаю, государству нужно перерождаться, чтобы такие явления уходили. Но очень хорошо, что о злоупотреблениях много говорят. В этом контексте открытость очень важна. Благодарен журналистам, что они такие вещи ищут, показывают, говорят о них. На это нужно сильно реагировать, чтобы чиновник понял, что на него смотрят сквозь увеличительное стекло, и все видят его движения.