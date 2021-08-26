Евро сильно подскочил в цене, доллар и злотый подорожали незначительно: курс валют на 26 августа
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Гривня теряет позиции на межбанке
На утро четверга, 26 августа, доллар, евро и даже польский злотый начали дорожать касательно украинской гривны. В цене по отношению к гривне потеряла только японская иена.
Об этом говорят данные Национального банка Украины.
На 26 августа курс валют в Украине выглядит следующим образом:
- 1 доллар США — 26, 70 (+3 копейки — ранее — 26,67 грн)
- 1 евро — 31,34 (+21 копейка — ранее — 31,13 грн)
- 1 злотый — 6,84 (+6 копеек — ранее — 6,78 грн)
- 10 российских рублей — 3,61 грн (+4 копейки — ранее — 3,57 грн)
- 10 японских иен — 2,42 грн (-1 копейка — ранее — 2,43 грн).
Курс регулятора для других иностранных валют:
Стоит отметить, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка потому цены в обменниках и банках будут несколько отличаться.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли бюджетную декларацию на три года: какой обещают курс и зарплаты.
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