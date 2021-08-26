Укр

Евро сильно подскочил в цене, доллар и злотый подорожали незначительно: курс валют на 26 августа

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
41
Евро сильно подскочил в цене, доллар и злотый подорожали незначительно: курс валют на 26 августа Новость обновлена 25 августа 2021, 17:13
Курс валют от НБУ на 26 августа

Гривня теряет позиции на межбанке

На утро четверга, 26 августа, доллар, евро и даже польский злотый начали дорожать касательно украинской гривны. В цене по отношению к гривне потеряла только японская иена.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

На 26 августа курс валют в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США — 26, 70 (+3 копейки — ранее — 26,67 грн)
  • 1 евро — 31,34 (+21 копейка — ранее — 31,13 грн)
  • 1 злотый — 6,84 (+6 копеек — ранее — 6,78 грн)
  • 10 российских рублей — 3,61 грн (+4 копейки — ранее — 3,57 грн)
  • 10 японских иен — 2,42 грн (-1 копейка — ранее — 2,43 грн).

Курс регулятора для других иностранных валют:

Курс валют на 26 августа
Курс валют на 26 августа
Курс валют на 26 августа
Курс валют на 26 августа
Курс валют на 26 августа
Курс валют на 26 августа

Стоит отметить, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка потому цены в обменниках и банках будут несколько отличаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли бюджетную декларацию на три года: какой обещают курс и зарплаты.

Встреча Байдена с Зеленским: генерал рассказал, что нужно Украине от США
Политика
Встреча Байдена с Зеленским: генерал рассказал, что нужно Украине от США
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Байдена с Зеленским: генерал рассказал, что нужно Украине от США
Встреча Байдена с Зеленским: генерал рассказал, что нужно Украине от США
Дата публикации
Категория
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Дата публикации
Категория
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы