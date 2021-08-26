Евро сильно подскочил в цене, доллар и злотый подорожали незначительно: курс валют на 26 августа

Гривня теряет позиции на межбанке

На утро четверга, 26 августа, доллар, евро и даже польский злотый начали дорожать касательно украинской гривны. В цене по отношению к гривне потеряла только японская иена.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

На 26 августа курс валют в Украине выглядит следующим образом:

1 доллар США — 26, 70 (+3 копейки — ранее — 26,67 грн)

1 евро — 31,34 (+21 копейка — ранее — 31,13 грн)

1 злотый — 6,84 (+6 копеек — ранее — 6,78 грн)

10 российских рублей — 3,61 грн (+4 копейки — ранее — 3,57 грн)

10 японских иен — 2,42 грн (-1 копейка — ранее — 2,43 грн).

Курс регулятора для других иностранных валют:

Курс валют на 26 августа

Курс валют на 26 августа

Курс валют на 26 августа

Стоит отметить, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка потому цены в обменниках и банках будут несколько отличаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли бюджетную декларацию на три года: какой обещают курс и зарплаты.