Євро сильно підскочив у ціні, долар і злотий подорожчали незначно: курс валют на 26 серпня

Гривня втрачає позиції на міжбанку

На ранок четверга, 26 серпня, долар, євро і навіть польський злотий почали дорожчати щодо української гривні. У ціні по відношенню до гривні втратила тільки японська єна.

Про це говорять дані Національного банку України.

На 26 серпня курс валют в Україні виглядає наступним чином:

1 долар США — 26, 70 (+3 копійки — раніше — 26,67 грн)

1 євро — 31,34 (+21 копійка — раніше — 31,13 грн)

1 злотий — 6,84 (+6 коп — раніше — 6,78 грн)

10 російських рублів — 3,61 грн (+4 копійки — раніше — 3,57 грн)

10 японських єн — 2,42 грн (-1 копійка — раніше — 2,43 грн).

Курс регулятора для інших іноземних валют:

Курс валют на 26 серпня

Курс валют на 26 серпня

Курс валют на 26 серпня

Варто зазначити, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом Нацбанку тому ціни в обмінниках і банках будуть дещо відрізнятися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ухвалили бюджетну декларацію на три роки: який обіцяють курс і зарплати.