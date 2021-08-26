Євро сильно підскочив у ціні, долар і злотий подорожчали незначно: курс валют на 26 серпня
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Гривня втрачає позиції на міжбанку
На ранок четверга, 26 серпня, долар, євро і навіть польський злотий почали дорожчати щодо української гривні. У ціні по відношенню до гривні втратила тільки японська єна.
Про це говорять дані Національного банку України.
На 26 серпня курс валют в Україні виглядає наступним чином:
- 1 долар США — 26, 70 (+3 копійки — раніше — 26,67 грн)
- 1 євро — 31,34 (+21 копійка — раніше — 31,13 грн)
- 1 злотий — 6,84 (+6 коп — раніше — 6,78 грн)
- 10 російських рублів — 3,61 грн (+4 копійки — раніше — 3,57 грн)
- 10 японських єн — 2,42 грн (-1 копійка — раніше — 2,43 грн).
Курс регулятора для інших іноземних валют:
Варто зазначити, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом Нацбанку тому ціни в обмінниках і банках будуть дещо відрізнятися.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ухвалили бюджетну декларацію на три роки: який обіцяють курс і зарплати.
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