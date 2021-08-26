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Євро сильно підскочив у ціні, долар і злотий подорожчали незначно: курс валют на 26 серпня

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Євро сильно підскочив у ціні, долар і злотий подорожчали незначно: курс валют на 26 серпня Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:13
Курс валют від НБУ на 26 серпня

Гривня втрачає позиції на міжбанку

На ранок четверга, 26 серпня, долар, євро і навіть польський злотий почали дорожчати щодо української гривні. У ціні по відношенню до гривні втратила тільки японська єна.

Про це говорять дані Національного банку України.

На 26 серпня курс валют в Україні виглядає наступним чином:

  • 1 долар США — 26, 70 (+3 копійки — раніше — 26,67 грн)
  • 1 євро — 31,34 (+21 копійка — раніше — 31,13 грн)
  • 1 злотий — 6,84 (+6 коп — раніше — 6,78 грн)
  • 10 російських рублів — 3,61 грн (+4 копійки — раніше — 3,57 грн)
  • 10 японських єн — 2,42 грн (-1 копійка — раніше — 2,43 грн).

Курс регулятора для інших іноземних валют:

Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня

Варто зазначити, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом Нацбанку тому ціни в обмінниках і банках будуть дещо відрізнятися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ухвалили бюджетну декларацію на три роки: який обіцяють курс і зарплати.

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