"Bosch" планирует развернуть производство электроинструментов в Украине

Компания Bosch ищет локацию для возведения завода и проводит анализ организационных вопросов

ООО "Роберт БОШ ЛТД" ("Robert Bosch GmbH" Германия) планирует разместить в Украине мощности по производству электроинструментов.

Об этом заявил президент группы Bosch в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и Кавказе Штеффен Хоффманн во время встречи с первым вице-премьером, министром экономки Украины Алексеем Любченко, сообщает в четверг, 9 сентября, пресс-служба Минэкономики Украины.

"Украина для нас — интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента", — цитирует пресс-служба Хоффмана.

По его словам, в настоящее время компания находится в процессе исследования локации для развертывания производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы.

Согласно информации, представители компании Bosch во время встречи интересовались инвестиционным климатом, перспективами для бизнеса и ожиданиями правительства Украины по ключевым отраслям для развития экономики.

Любченко подтвердил готовность правительства Украины сотрудничать с бизнесом и способствовать в развитии проектов.

"Мы готовы включаться в работу уже сегодня, предоставить необходимую информацию, организовать необходимые встречи и консультации на высоком уровне. Надеюсь, что вскоре перережем ленточку на торжественном открытии нового завода", — сказал он.

Robert Bosch GmbH — немецкая группа компаний, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий. Компания была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем 15 ноября 1886 года.

Как сообщалось, 9 сентября в Верховной Раде заслушали отчет Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности "Укрзализныци". Вывод членов комиссии относительно руководства предприятия выглядит уничтожающе.