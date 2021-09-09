"Bosch" планує розгорнути виробництво електроінструментів в Україні

Компанія Bosch шукає локацію для спорудження заводу і проводить аналіз організаційних питань

ТОВ "Роберт БОШ ЛТД" ( "Robert Bosch GmbH" Німеччина) планує розмістити в Україні потужності з виробництва електроінструментів.

Про це заявив президент групи Bosch в Україні, Росії, Білорусі, Центральній Азії, Монголії та Кавказі Штеффен Хоффманн під час зустрічі з першим віце-прем’єром, міністром економки України Олексієм Любченко, повідомляє в четвер, 9 вересня, пресслужба Мінекономіки України.

"Україна для нас — цікавий і важливий регіон для інвестування. Є серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту", — цитує прес-служба Хоффмана.

За його словами, в даний час компанія знаходиться в процесі дослідження локації для розгортання виробництва, проводить аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили і організаційні питання.

Згідно з інформацією, представники компанії Bosch під час зустрічі цікавилися інвестиційним кліматом, перспективами для бізнесу та очікуваннями уряду України по ключових галузях для розвитку економіки.

Любченко підтвердив готовність уряду України співпрацювати з бізнесом і сприяти в розвитку проектів.

"Ми готові включатися в роботу вже сьогодні, надати необхідну інформацію, організувати необхідні зустрічі і консультації на високому рівні. Сподіваюся, що незабаром переріжемо стрічку на урочистому відкритті нового заводу", — сказав він.

Robert Bosch GmbH — німецька група компаній, провідний світовий постачальник технологій і послуг в області автомобільних і промислових технологій, споживчих товарів, будівельних і пакувальних технологій. Компанія була заснована німецьким підприємцем і інженером Робертом Бошем 15 листопада 1886 року.

Як повідомлялося, 9 вересня у Верховній Раді заслухали звіт Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності "Укрзалізниці". Висновок членів комісії щодо керівництва підприємства виглядає нищівно.