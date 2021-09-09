«Дилетанти-руйнівники від впливових сил» — в Раді прийняли звіт про діяльність «Укрзалізниці» без покарань винних

Нардепи незадоволені керівниками "Укрзалізниці", але звільняти нікого не планують

В ході пленарного засідання Верховної Ради України, що відбувся 9 вересня, однією з тем став звіт Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності «Укрзалізниці». Висновок членів комісії щодо керівництва підприємства виглядають нищівно.

Як зазначають члени комісії у звіті, хоча з 2012 року підприємство на 60% збільшило свої доходи від вантажоперевезень — з 40,9 млрд грн до 65 млрд грн, у доларовому еквіваленті доходи компанії впали вдвічі, з 5,125 млрд дол. до 2,392 млрд. Але, як підкреслили автори звіту, такі показники стали результатом не тільки девальвації гривні, але і зниження прибутковості перевезень. Так, при збереженні рівня прибутковості 2012 року у 2020 році "УЗ" змогла б заробити 99,1 млрд грн.

Одну з причин зниження прибутковості перевезень «Укрзалізниці» в комісії побачили в низьких тарифах на транспортування вантажів, особливо експортних, таких як залізна руда, чорні метали та зерно.

Так, перевезення 1 тонни залізної руди в Україні на 500 км коштує 4,4 дол. США, в РФ 8 дол., в Польщі ж — майже 39 доларів. Перевезти на таку ж відстань тонну чорного металу в Україні коштує 10,9 дол., в РФ — 14,57 дол. й ті ж майже 39 доларів в Польщі. Перевезення зерна в Україні, РФ та Польщі обійдеться в 6, 11 і 39 доларів відповідно.

«Таким чином, має місце перерозподіл економічно обґрунтованих доходів від перевезень державного АТ «Укрзалізниця» на користь інших учасників перевізного процесу, в більшості, приватних», — йдеться у звіті комісії.

При цьому, як стверджують нардепи, правління «УЗ» не вживає заходів для зміни ситуації. Так, у 2020 році на засіданнях його члени не розглядали важливі питання господарської діяльності, перш за все необхідність підняти тарифи на вантажоперевезення до рівня економічно обґрунтованих.

Іншим прикладом недбалого ставлення керівництва у звіті наводять той факт, що у 2020 році не було розглянуто жодного питання про результати перевірки господарської діяльності філій, господарств, департаментів або посадових осіб. При цьому про себе члени правління не забували й за 2 роки виписали собі 66 мільйонів гривень премій і фінансової допомоги.

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У підсумку звітом стверджується, що склад правління являє собою розрізнений набір дилетантів в залізничній сфері, які є висуванцями певних «впливових сил», які за дуже велику винагороду відстоюють їх інтереси, руйнуючи стратегічну для держави галузь.

«Вони не тільки не хочуть і не можуть реформувати галузь, вони навіть не здатні керувати нею», — констатується у звіті ТСК.

Такій самій критиці та схожим висновкам піддається й наглядова рада «УЗ», склад якої названий «групою високооплачуваних людей, які жодним чином не впливають на стан АТ «УЗ», які не контролюють і не регулюють діяльність виконавчого органу, і, при цьому, не відповідають за свою бездіяльність».

Але що найдивніше, попри такий висновок, ТСК не називає ні прізвищ винних, ні якихось рекомендацій щодо покарання або поліпшення ситуації. Можливо, тому «за» звіт ТСК проголосували 296 народних депутатів.

Низькі тарифи "УЗ" допомагають олігарху багатіти

Як писав «Телеграф», за останні 4 роки «УЗ» недоотримала близько 100 мільярдів гривень і одним з вигодонабувачів низьких тарифів є бізнесмен Ринат Ахметов, а рятувати компанію хочуть за допомогою консультантів з Німеччини, що може привести до зростання цін на пасажирські перевезення.