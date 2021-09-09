Торгівля з ворогом та гості з СБУ: з яких скандалів почався політичний сезон в Україні

У Полтаві розгорається корупційний скандал з топ-чиновниками, а в Києві під загрозою звільнення опинився глава ФДМУ

Не встиг в Україні повноцінно стартувати новий політичний сезон, як ми вже стали свідками кількох гучних скандалів за участю посадовців та народних обранців. Приводи для скандалів виходять різні — від суто морально-етичних до корупційних. «Телеграф» вирішив згадати, з яким багажем резонансних історій ми входимо в чергову політичну осінь.

Відомство без видимих результатів

Досить гучною вийшла історія з главою Центру протидії дезінформації Поліною Лисенко, яку докладно висвітлював «Телеграф». Почалася вона, можна сказати, 2 квітня 2021 року, коли підрозділ, що входить в структуру РНБО розпочав свою роботу. Наші журналісти звернули увагу на той факт, що за 5 місяців про діяльність Центру, запуск якого анонсував особисто президент Володимир Зеленський, зовсім нічого не було чутно. З проханням відзвітувати про роботу ми звернулися безпосередньо до керівника відомства Поліні Лисенко і з’ясували, що вона як раз 20 серпня йде в декретну відпустку.

Глава Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко

Лисенко заявляла, що протягом всього перебування на посаді не отримувала зарплату і тим самим викликала галас в ЗМІ. Трохи пізніше вона ж запевнила, що гроші їй все ж виплатили, а фінансування Центру здійснюється коштом апарату РНБО.

У коментарі «Телеграфу» секретар Ради Олексій Данилов запевнив, що Центр протидії дезінформації веде серйозну роботу, але свідомо приховану від очей громадськості. Іншими словами, ніякої ясності в цю історію він не вніс.

Глава Фонду держмайна під прицілом ЗМІ

Героєм ще одного гучного скандалу став глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Він опинився під загрозою втрати свого крісла через підозри в торгівлі державних підприємств з країною-агресором.

У серпні надбанням громадськості стали історії, що вказують на зв’язок Сенниченка зі скандальними діячами, на подачу ними недостовірних даних в деклараціях і лобіювання торгівлі титаном з РФ через підконтрольні підприємства.

Глава ФДМУ Дмитро Сенниченко

Ситуація не залишилася непоміченою нардепами. Так, Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради України за дорученням спікера парламенту Дмитра Разумкова розглянув звернення щодо недоцільності подальшого перебування Сенниченка на посаді глави Фонду держмайна «через відсутність діалогу з громадськістю, прихованих зв’язків і недостовірні дані в декларації».

Рішення це направили в Кабмін для подальшого розгляду та вжиття заходів. Ймовірно, крапка в цій історії ще не поставлена.

Медалі імені Баканова

В не найприємніший інцедент потрапив і глава СБУ Іван Баканов. 21 серпня в інформаційному просторі почали обговорювати фотографії «медалей» з гербом України та ім’ям керівника Служби безпеки країни на аверсі. Спочатку не було зрозуміло ні їх походження, ні справжність самих фото. Пізніше деталі розповів журналіст Володимир Бойко, за словами якого такі медалі вручили випускникам Академії СБУ. Моральну оцінку ситуації, знову-таки, дали користувачі соцмереж і винесли однозначний вердикт — Баканов занадто пихатий.

У відповідь на це в СБУ заявили, що випускникам дійсно вручали нагороди з ім’ям Івана Баканова, однак це були не медалі, а так звані "Коін" — пам’ятні монети, на яких карбують імена керівників спецслужб і в інших країнах. Проте осад залишився.

Корупція в Полтаві

Ще одна історія вже носить явно корупційний відтінок і сталася вона 2 вересня в Полтаві. Так, місцеві правоохоронці завітали до Полтавської міської ради та затримали одного з місцевих депутатів.

Як пише видання «Полтавщина», метою співробітників СБУ був начальник управління з питань містобудування та архітектури, головний архітектор Полтави Микола Шевельов. Крім того спецслужби побували в кабінеті мера міста Олександра Мамая і затримали главу фракції «За Майбутнє» Євгена Диканя.

Два дні потому Жовтневий суд Полтави взяв Диканя під варту до 1 листопада 2021 року із заставою в 681 000 грн. Як пише "Суспільне", його підозрюють в спробі створити систему поборів з підприємців. Власне, саме затримання відбулося після отримання $3000 — нібито другої частини хабаря в розмірі $5000.

Євген Дикань

Сам Євген Дикань заперечує звинувачення. Перед судом він заявив, що його переслідують за відмову брати участь в знятті з посади мера Полтави Олександра Мамая.

Відзначимо, що прокуратура просила суд взяти Диканя під варту із заставою в 3 млн грн. Поручителями ж Диканя були готові виступити депутати міської фракції "За Майбутнє".