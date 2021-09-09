«Дилетанты-разрушители от влиятельных сил» - в Раде приняли отчет о деятельности «Укрзализныци» без наказаний виновных

Нардепы недовольны руководителями "Укрзализныци", но увольнять никого не планируют

В ходе состоявшегося 9 сентября пленарного заседания Верховной Рады Украины одним из вопросов стал отчет Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности «Укрзализныци». Вывод членов комиссии относительно руководства предприятия выглядит уничтожающе.

Как отмечают члены комиссии в отчете, хотя с 2012 года предприятие на 60% нарастило свои доходы от грузоперевозок – с 40,9 млрд грн до 65 млрд грн, в долларовом эквиваленте доходы компании упали вдвое, с 5,125 млрд дол до 2,392 млрд. Но, как подчеркнули авторы отчета, такие показатели стали результатом не только девальвации гривны, но и снижения доходности перевозок. Так, при сохранении уровня доходности 2012 года в 2020 году «УЗ» смогла бы заработать 99,1 млрд грн.

Одну из причин снижения доходности перевозок «УЗ» в комиссии увидели в низких тарифах на транспортировку грузов, особенно экспортных, таких как железная руда, черные металлы и зерно.

Так, перевозка 1 тонны железной руды в Украине на 500 км стоит 4,4 долл. США, в РФ 8 долл., в Польше же — почти 39 долларов. Перевезти на такое же расстояние тонну черного металла в Украине стоит 10,9 долл., в РФ – 14,57 долл. и те же почти 39 долларов в Польше. Перевозка зерна в Украине, РФ и Польше обойдется в 6, 11 и 39 долларов соответственно.

«Таким образом, имеет место перераспределение экономически обоснованных доходов от перевозок государственного АО «Укрзализныця» в пользу других участников перевозочного процесса, в большинстве, частных», — говорится в отчете комиссии.

При этом, как утверждают нардепы, правление «УЗ» не предпринимает мер для изменения ситуации. Так, в 2020 году на заседаниях его члены не рассматривали важные вопросы хозяйственной деятельности, прежде всего необходимости поднять тарифы на грузоперевозки до уровня экономически обоснованных.

Другим примером халатного отношения руководства в отчете приводят тот факт, что в 2020 году не рассматривался ни один вопрос о результатах проверки хозяйственной деятельности филиалов, хозяйств, департаментов или должностных лиц. При этом о себе члены правления не забывали и за 2 года выписали себе 66 миллионов гривен премий и финансовой помощи.

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В итоге отчетом утверждается, что состав правления представляет собой разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, являющихся выдвиженцами определенных «влиятельных сил», которые за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль.

«Они не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже неспособны управлять ею», — констатируется в отчете ВСК.

Такой же критике и схожему выводу подвергается и наблюдательный совет «УЗ», состав которого назван «группой высокооплачиваемых людей, никоим образом не влияющих на состояние АО «УЗ», не контролирующих и не регулирующих деятельность исполнительного органа, и, при этом, не отвечающих за свое бездействие».

Но что удивительнее всего, несмотря на такой, казалось бы, уничтожающий вывод, ВСК не называет ни фамилий виновных, ни каких бы то ни было рекомендаций по наказанию или улучшению ситуации. Возможно, поэтому «за» отчет ВСК проголосовали 296 народных депутатов.

Низкие тарифы "УЗ" помогают олигарху богатеть

Как писал «Телеграф», за последние 4 года «УЗ» недополучила порядка 100 миллиардов гривен и одним из выгодополучателей низких тарифов является бизнесмен Ринат Ахметов, а спасать компанию хотят с помощью консультантов из Германии, что может привести к росту цен на пассажирские перевозки.