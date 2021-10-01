Укр

Ощадбанк начал закрывать счета, в том числе депозиты: в чем причина

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
126
"Ощадбанк" закрывает клиентам счета Новость обновлена 01 октября 2021, 09:28
"Ощадбанк" закрывает клиентам счета

Остатки средств пользователей, которые не успели обратиться в банк до 30 сентября, будут учтены как неподвижные вклады.

Акционерное общество "Ощадбанк" с 1 октября 2021 начало закрывать текущие и депозитные счета тех пользователей, которые не пользовались ими более трех лет.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает официальный сайт "Ощадбанка".

Закрытие счетов будет происходить в том случае, если пользователи не обратились в банк для того, чтобы актуализировать идентификационные данные и осуществить версификацию.

Тем, кто не успел сделать это до 30 сентября, следует знать, что "Ощадбанк" будет учитывать остатки средств на таких счетах как неподвижные вклады.

Необращение в банк в указанный срок также означает, что клиент не был против разорвать соглашение и закрыть текущий или депозитный счет.

Кроме того, если личность не обратилась с просьбой актуализации данных, то таким образом она дала согласие на применение предусмотренной акционерым обществом комиссионной награды, которая будет взиматься "Ощадбанком" ежемесячно. Порядок выплаты такой награды предусмотрен списанием средств с закрытого счета, то есть с суммы недвижимого вклада.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Приватбанк" без каких-либо предупреждений натравил коллекторов на одного из клиентов за неуплату 69 грн.

Теги:
#Счета #Ощадбанк #Депозиты
Жители ОРДЛО с паспортами граждан РФ
Украина
Как Россия поглощает Донбасс – и что делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Жители ОРДЛО с паспортами граждан РФ
Как Россия поглощает Донбасс – и что делать Украине
Дата публикации
Категория
Сергей Притула
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Категория
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Прошло всего 5 лет: как Лукашенко променял Украину на Путина
Дата публикации
Категория
С 1 октября бумажные больничные выдаваться не будут
Украина с октября окончательно переходит на электронные больничные: как их получить
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября