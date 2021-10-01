Ощадбанк начал закрывать счета, в том числе депозиты: в чем причина

Остатки средств пользователей, которые не успели обратиться в банк до 30 сентября, будут учтены как неподвижные вклады.

Акционерное общество "Ощадбанк" с 1 октября 2021 начало закрывать текущие и депозитные счета тех пользователей, которые не пользовались ими более трех лет.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает официальный сайт "Ощадбанка".

Закрытие счетов будет происходить в том случае, если пользователи не обратились в банк для того, чтобы актуализировать идентификационные данные и осуществить версификацию.

Тем, кто не успел сделать это до 30 сентября, следует знать, что "Ощадбанк" будет учитывать остатки средств на таких счетах как неподвижные вклады.

Необращение в банк в указанный срок также означает, что клиент не был против разорвать соглашение и закрыть текущий или депозитный счет.

Кроме того, если личность не обратилась с просьбой актуализации данных, то таким образом она дала согласие на применение предусмотренной акционерым обществом комиссионной награды, которая будет взиматься "Ощадбанком" ежемесячно. Порядок выплаты такой награды предусмотрен списанием средств с закрытого счета, то есть с суммы недвижимого вклада.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Приватбанк" без каких-либо предупреждений натравил коллекторов на одного из клиентов за неуплату 69 грн.