Рус

Ощадбанк почав закривати рахунки, в тому числі депозити: в чому причина

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
"Ощадбанк" закриває клієнтам рахунки Новина оновлена 01 жовтня 2021, 09:28
"Ощадбанк" закриває клієнтам рахунки

Залишки коштів користувачів, які не встигли звернутися до банку до 30 вересня, будуть обліковані як нерухомі вклади.

Акціонерне товариство "Ощадбанк" з 1 жовтня 2021 року почало закривати поточні та депозитні рахунки тих користувачів, які не користувалися ними понад три роки.

Про це в пʼятницю, 1 жовтня, повідомляє офіційний сайт "Ощадбанку".

Закриття рахунків відбуватиметься в тому випадку, якщо користувачі не звернулися до банку для того, аби актуалізувати ідентифікаційні дані та здійснити версифікацію.

Тим, хто не встиг зробити це до 30 вересня, варто знати, що "Ощадбанк" буде облікувати залишки коштів на таких рахунках як нерухомі вклади. 

Незвернення до банку у вказаний термін також означає те, що клієнт не був проти розірвати угоду та закрити поточний чи депозитний рахунок.

Окрім того, якщо особа не звернулася з проханням актуалізації даних, то таким чином вона дала згоду "Ощадбанку" на застосування передбаченої товариством комісійної нагороди, що стягуватиметься щомісяця. Порядок виплати такої нагороди передбачений списанням коштів із закритого рахунку, тобто із суми нерухомого вкладу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "Приватбанк" без будь-яких попереджень нацькував колекторів на одного із клієнтів за несплату 69 грн.

Теги:
#Рахунки #Ощадбанк #Депозити
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Україна
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Категорія
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Минуло всього 5 років: як Лукашенко проміняв Україну на Путіна
Дата публікації
Категорія
Сергій Притула
Партія Притули: з ким і за чиї гроші шоумен повертається в політику
Дата публікації
Категорія
Військкомат - ілюстративне фото
Чи воювали в "Вітчизняній війні" батьки сьогоднішніх призовників і кому на руку фейкові анкети?
Дата публікації
Категорія
В Україні готуються до старту опалювального сезону.
Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищаться до весни — президент дав слово