Ощадбанк почав закривати рахунки, в тому числі депозити: в чому причина

Залишки коштів користувачів, які не встигли звернутися до банку до 30 вересня, будуть обліковані як нерухомі вклади.

Акціонерне товариство "Ощадбанк" з 1 жовтня 2021 року почало закривати поточні та депозитні рахунки тих користувачів, які не користувалися ними понад три роки.

Про це в пʼятницю, 1 жовтня, повідомляє офіційний сайт "Ощадбанку".

Закриття рахунків відбуватиметься в тому випадку, якщо користувачі не звернулися до банку для того, аби актуалізувати ідентифікаційні дані та здійснити версифікацію.

Тим, хто не встиг зробити це до 30 вересня, варто знати, що "Ощадбанк" буде облікувати залишки коштів на таких рахунках як нерухомі вклади.

Незвернення до банку у вказаний термін також означає те, що клієнт не був проти розірвати угоду та закрити поточний чи депозитний рахунок.

Окрім того, якщо особа не звернулася з проханням актуалізації даних, то таким чином вона дала згоду "Ощадбанку" на застосування передбаченої товариством комісійної нагороди, що стягуватиметься щомісяця. Порядок виплати такої нагороди передбачений списанням коштів із закритого рахунку, тобто із суми нерухомого вкладу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "Приватбанк" без будь-яких попереджень нацькував колекторів на одного із клієнтів за несплату 69 грн.