Укр

Доллар и евро начинают укрепляться, злотый упал: курс валют в Украине на 11 октября

Автор
Елена Вечканова
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Только рубль остался стабилен после выходных
Только рубль остался стабилен после выходных

Больше всего из иностранных валют вырос в цене фунт стерлингов

Понедельник, 11 октября, в Украине начинается с небольшого подорожания большинства самых популярных валют.

Такой прогноз опубликовали в Национальном банке.

Так, за субботу-воскресенье американский доллар успел "подрасти" на две копейки. Таким образом за один доллар удастся получить 26,35 грн. "Несется вверх" и евро — за выходные его курс подскочил на четыре копейки, до 30,47 грн.

Однако наибольшее подорожание — на 8 копеек — продемонстрировала английская валюта. Фунт стерлингов на утро понедельника стоил 35,89 грн.

Курс основных зарубежных валют в Украине 11 октября выглядит так:

  • 1 доллар США — 26,35 грн (в пятницу — 26,33 грн);
  • 1 евро — 30,47 грн (до выходных — 30,43 грн);
  • 1 злотый — 6,60 грн (ранее — 6,69 грн);
  • 10 российских рублей — 3,66 грн (перед выходными — 3,66 грн);
  • 1 фунт стерлингов — 35,89 грн (8 октября — 35,81 грн).

Со стоимостью валют других стран мира можно ознакомиться в перечне, также представленным Нацбанком.

Данные НБУ
Данные НБУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом вероятное введение локдауна, а также прогнозируемое повышение цен на газ отобразится на стоимости украинской недвижимости.

Теги:
#Украина #НБУ #Курс валют
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