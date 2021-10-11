Долар і євро починають зміцнюватися, злотий упав: курс валют в Україні на 11 жовтня

Найбільше із іноземних валют виріс у ціні фунт стерлінгів

Понеділок, 11 жовтня, в Україні починається з невеликого подорожчання більшості найпопулярніших валют.

Такий прогноз опублікували в Національному банку.

Так, за суботу-неділю американський долар встиг "підрости" на дві копійки. Таким чином за один долар вдасться отримати 26,35 грн. "Лине вгору" і євро — за вихідні його курс підскочив на чотири копійки, до 30,47 грн.

Однак найбільше подорожчання — на 8 копійок — продемонструвала англійська валюта. Фунт стерлінгів на ранок понеділка коштував 35,89 грн.

Курс основних зарубіжних валют в Україні 11 жовтня виглядає так:

1 долар США — 26,35 грн (у п’ятницю — 26,33 грн);

1 євро — 30,47 грн (до вихідних — 30,43 грн);

1 злотий — 6,60 грн (раніше — 6,69 грн);

10 російських рублів — 3,66 грн (перед вихідними — 3,66 грн);

1 фунт стерлінгів — 35,89 грн (8 жовтня — 35,81 грн).

Із вартістю валют інших країн світу можна ознайомитися в переліку, також представленим Нацбанком.

дані НБУ

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можливе введення локдауну, а також прогнозоване підвищення цін на газ позначиться на вартості української нерухомості.