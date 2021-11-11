"Нужна финансовая помощь?" Навязчивый спам "Райффайзен Банка" разозлил клиента

В банке рассказали, как отказаться от получения информационных сообщений

Пользователь с никнеймом tvv91 пожаловался на сообщения от Raiffeisen Bank, которое начинается со слов "Нужна финансовая помощь?…". Об этом он рассказал на портале "Минфин".

Его возмутило то, что различные финансовые учреждения постоянно присылают сообщения с предложением оформить кредит, заманивая клиентов низкими кредитными ставками. Пользователь отмечает, что не понимает, почему Viber не блокирует абонентов, которые занимаются такими рассылками.

Банки предлагают кредиты через Viber

В то же время, по его словам, в случае, когда у клиента банка возникают проблемы с задолженностью, тон общения в финучреждении резко меняется и уже никто не рассказывает о возможных вариантах решения проблемы.

"Необходим закон, который позволял бы штрафовать за подобный рассылаемый мусор в пользу получателя. Рекламируйте свои услуги в отделениях своего банка, я не давал добро, чтобы мне присылали всякий мусор", – возмутился tvv91.

В свою очередь в банке не отрицают, что отправляют своим клиентам сообщения в Viber и говорят, что просто информируют людей о предложениях, акциях и изменениях в условиях обслуживания. Кроме того, Raiffeisen Bank акцентирует внимание на том, что клиенты сами дают соглашения на получение подобных сообщений, когда подписывают соответствующий договор.

Отказаться от подобных сообщений можно, отмечают в банке. По их словам для этого необходимо обратиться в Информационный центр.

Напомним, клиент monobank рассказал, как мошенники украли деньги с его карты, но помощи от банка он не дождался.