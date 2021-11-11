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"Потрібна фінансова допомога?" Нав’язливий спам "Райффайзен Банку" розлютив клієнта

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Клієнти самі дозволяють банкам надсилати спам Новина оновлена 11 листопада 2021, 12:25
Клієнти самі дозволяють банкам надсилати спам

У банку розповіли, як відмовитись від отримання інформаційних повідомлень

Користувач із нікнеймом tvv91 поскаржився на повідомлення від Raiffeisen Bank, яке починається зі слів "Потрібна фінансова допомога?…". Про це він розповів на порталі "Мінфін".

Його обурило те, що різні фінансові установи постійно надсилають повідомлення із пропозицією оформити кредит, заманюючи клієнтів низькими кредитними ставками. Користувач зазначає, що не розуміє, чому Viber не блокує абонентів, які займаються такими розсилками.

Банки пропонують кредити через Viber
Банки пропонують кредити через Viber

У той же час, за його словами, у випадку, коли у клієнта банку виникають проблеми із заборгованістю, тон спілкування у фінустанові різко змінюється і вже ніхто не розповідає про можливі варіанти вирішення проблеми.

"Необхідний закон, який дозволяв би штрафувати за подібне сміття на користь одержувача. Рекламуйте свої послуги у відділеннях свого банку, я не давав добро, щоб мені надсилали всяке сміття", — обурився tvv91.

У свою чергу в банку не заперечують, що відправляють своїм клієнтам повідомлення в Viber і кажуть, що просто інформують людей про пропозиції, акції та зміни в умовах обслуговування. Крім того, Raiffeisen Bank наголошує на тому, що клієнти самі дають угоди на отримання подібних повідомлень, коли підписують відповідний договір.

Відмовитись від подібних повідомлень можна, зазначають у банку. За їхніми словами, для цього необхідно звернутися до Інформаційного центру.

Нагадаємо, клієнт monobank розповів, як шахраї вкрали гроші з його картки, але допомоги від банку він не дочекався.

Теги:
#Райффайзен Банк Аваль #Спам #Viber
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