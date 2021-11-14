Нельзя оплатить коммуналку: клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на онлайн-банкинг

Банк заблокировал лишь оплату за газ, остальные переводы работают без проблем.

Клиентка "ПриватБанка" обратилась с жалобой на то, что онлайн-банкинг заворачивает ее платежи по коммунальным услугам.

Соответствующий комментарий был обнародован изданием Минфин.

Пользователь под никнеймом 7888natalia пожаловалась, что банк отклоняет ее платежи за потребленный газ и за его доставку.

По ее словам, после этого она получила сообщение, что операция была отклонена в целях безопасности. Подобную проблему клиентка начала замечать еще 18 октября.

Обращение в службу поддержки результатов не принесло. Там лишь порекомендовали оплатить счета через терминал самообслуживания или через кассу банка.

"Я хотела бы узнать действительно ли это решит проблему, или и в дальнейшем банк будет блокировать только коммунальные платежи", — написала она.

Женщина добавила, что остальные платежи и переводы на другие карточки проходят без проблем.

В банке отреагировали на ее проблему и предложили решение в личных сообщениях.

Стоит отметить, что подобные отказы пользователь может получать в случае наличия двойной конвертации у принимающего платеж магазина или поставщика услуг. Такое зачастую случается при попытках расплатиться гривневой карточкой за рубежом.

Также аналогичная ситуация возникает, когда банк считает, что операция рисковая или проводится без введения CVV-кода и, в большинстве случаев, в зарубежных магазинах. В таких случаях банк рекомендует проводить оплаты с обязательным подтверждением ПИН-кода.

Как сообщалось ранее, один из клиентов "ПриватБанка" рассказывал историю, когда во время пополнения счета через терминал у него пропали 3000 гривен из-за внезапно отключившегося света.