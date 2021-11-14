Не можна сплатити за комуналку: клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на онлайн-банкінг

Банк заблокував лише оплату за газ, решта переказів працює без проблем.

Клієнтка "ПриватБанку" звернулася зі скаргою на те, що онлайн-банкінг відхиляє її платежі з комунальних послуг.

Відповідний коментар було оприлюднено виданням Мінфін.

Користувач під нікнеймом 7888natalia поскаржилася, що банк відхиляє її платежі за спожитий газ та за його доставку.

За її словами, після цього вона отримала повідомлення, що операцію було відхилено з метою безпеки. Подібну проблему клієнтка почала помічати ще 18 жовтня.

Звернення до служби підтримки результатів не принесло. Там лише порекомендували сплатити рахунки через термінал самообслуговування чи через касу банку.

"Я хотіла б дізнатись чи дійсно це вирішить проблему, чи і в подальшому банк буде блокувати тільки комунальні платежі", — написала вона.

Жінка додала, що решта платежів та переказів на інші картки проходять без проблем.

У банку відреагували на її проблему та запропонували рішення в особистих повідомленнях.

Варто зазначити, що подібні відмови користувач може отримувати у разі наявності подвійної конвертації у магазин, що приймає платіж, або постачальника послуг. Таке найчастіше трапляється при спробах розплатитися гривневою карткою за кордоном.

Також аналогічна ситуація виникає, коли банк вважає, що операція є ризиковою або проводиться без введення CVV-коду і, в більшості випадків, у закордонних магазинах. У цьому разі банк рекомендує проводити оплати з обов’язковим підтвердженням ПІН-коду.

Як повідомлялося раніше, один із клієнтів "ПриватБанку" розповідав історію, коли під час поповнення рахунку через термінал у нього зникли 3000 гривень через світло, що раптово відключилося.