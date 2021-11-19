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Украинцы выбирают "безнал": сколько денег тратят на покупки через интернет

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Оплата проезда банковской картой. Новость обновлена 19 ноября 2021, 16:12
Оплата проезда банковской картой.

В Украине жители все чаще выбирают использование банковских карточек

За первые девять месяцев 2021 общая сумма операций с карточками банков составила 3 631,2 млрд грн. Из них — меньшая часть пришлась на снятие наличных. 

Об этом сообщает Национальный банк Украины. 

В 9 из 10 операций проводились методом безналичного расчета — на это потратили 2 201,1 млрд грн. В прошлом году сумма была меньше, а сами карты для оплаты использовались реже на 42%. 

На покупки и оплату услуг через интернет в этом году уже успели потратить более 520 млрд гривен — почти четвертая часть всех операций с "безналом". На оплату в сети расходовали по 400 грн за раз. Отметим, что в 2020 эта сумма была на 40 грн выше. 

Чаще всего украинцы выбирают безналичный расчет при оплате в магазинах — более 2 655 млн операций. Но наибольшие суммы переводились на карты — 953,7 млрд грн, что составляет почти половину от суммы операций. В среднем с карты на карту переводили по 1490 гривен.

Такая популярность безналичного расчета не могла не отразиться на торговых сетях — количество мест, где можно рассчитаться картой выросло на более чем 11% с января 2021. 

Ранее "Телеграф" писал, что переселенцам не будут продлевать карты Ощадбанка с 1 января. 

Теги:
#Интернет #Безналичный расчет #Банковская карта
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