Украинцы выбирают "безнал": сколько денег тратят на покупки через интернет

В Украине жители все чаще выбирают использование банковских карточек

За первые девять месяцев 2021 общая сумма операций с карточками банков составила 3 631,2 млрд грн. Из них — меньшая часть пришлась на снятие наличных.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В 9 из 10 операций проводились методом безналичного расчета — на это потратили 2 201,1 млрд грн. В прошлом году сумма была меньше, а сами карты для оплаты использовались реже на 42%.

На покупки и оплату услуг через интернет в этом году уже успели потратить более 520 млрд гривен — почти четвертая часть всех операций с "безналом". На оплату в сети расходовали по 400 грн за раз. Отметим, что в 2020 эта сумма была на 40 грн выше.

Чаще всего украинцы выбирают безналичный расчет при оплате в магазинах — более 2 655 млн операций. Но наибольшие суммы переводились на карты — 953,7 млрд грн, что составляет почти половину от суммы операций. В среднем с карты на карту переводили по 1490 гривен.

Такая популярность безналичного расчета не могла не отразиться на торговых сетях — количество мест, где можно рассчитаться картой выросло на более чем 11% с января 2021.

Ранее "Телеграф" писал, что переселенцам не будут продлевать карты Ощадбанка с 1 января.