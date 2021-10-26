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Ощадбанк перестал продлевать карты переселенцам, и на пенсионерах Донбасса открыли новый бизнес

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ощадбанк
Ощадбанк

В сети уже предлагают услуги перевозчиков для оформления карты на подконтрольной Украине территории.

С 1 января 2022 года "Ощадбанк" откажется от автоматического продления банковских карт переселенцев.

Об этом сказано в сообщении на сайте банка.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся за тарифным пакетом "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года", — отметили в банке.

Таким образом с первого января автоматическое продление карточек ВПЛ будет остановлено, а снять деньги с них можно будет лишь до конца года.

Там также напомнили, что банк перевыпускает карточки и доставляет их в отделения, из которых их можно забрать при личной явке. О дате и времени, когда их можно получить, будет сообщаться по СМС.

На сообщение уже отреагировали люди, желающие подзаработать на жителях временно оккупированных территорий.

Объявления о подобных услугах можно найти на сайте OLX.

"С 1.01.2022 Ощадбанк прекращает автоматическое продление банковских карт переселенцев. Следовательно, в 2022м выплаты прекратятся. Чтобы продолжать получать пенсию, необходимо выехать на подконтрольную территорию Украины за новой карточкой", — говорится в сообщении.

Дельцы не только предлагают услуги по перевозке, но и говорят о помощи в получении вакцины от COVID-19.

Как сообщалось ранее, в СНБО выступили за создание специальных центров на линии разграничения и админчерте с Крымом, в которых жители временно оккупированных территорий могут обратиться напрямую к властям Украины. Естественно такая инициатива сильно не понравилась России.

Теги:
#Донбасс #Ощадбанк #Переселенцы
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