Ощадбанк перестав продовжувати карти переселенцям, і на пенсіонерах Донбасу відкрили новий бізнес

У мережі вже пропонують послуги перевізників для оформлення картки на підконтрольній Україні території.

З 1 січня 2022 року "Ощадбанк" відмовиться від автоматичного продовження банківських карток переселенців.

Про це сказано у повідомленні на сайті банку.

"Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину (до 31.12.2021), не блокуватимуться до 1 січня 2022 року", — зазначили у банку.

Таким чином, з першого січня автоматичне продовження карток ВПО буде зупинено, а зняти гроші з них можна буде лише до кінця року.

Там також нагадали, що банк перевипускає картки та доставляє їх у відділення, з яких їх можна забрати при особистій явці. Про дату та час, коли їх можна отримати, повідомлятиметься в СМС.

На повідомлення вже відреагували люди, які бажають заробити на мешканців тимчасово окупованих територій.

Оголошення про подібні послуги можна знайти на сайті OLX.

"З 1.01.2022 Ощадбанк припиняє автоматичне продовження банківських карток переселенців. Отже, 2022-го виплати припиняться. Щоб продовжувати отримувати пенсію, необхідно виїхати на підконтрольну територію України за новою карткою", — йдеться у повідомленні.

Ділки не лише пропонують послуги з перевезення, а й говорять про допомогу в отриманні вакцини від COVID-19.

Як повідомлялося раніше, у РНБО виступили за створення спеціальних центрів на лінії розмежування та адмінмежі з Кримом, в яких мешканці тимчасово окупованих територій можуть звернутися безпосередньо до влади України. Природно, така ініціатива сильно не сподобалася Росії.