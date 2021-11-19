Українці обирають "безготівку": скільки грошей витрачають на покупки через інтернет

В Україні мешканці все частіше обирають використання банківських карток.

За перші дев’ять місяців 2021 року загальна сума операцій з картками банків склала 3 631,2 млрд грн. З них менша частина припала на зняття готівки.

Про це повідомляє Національний банк України.

У 9 із 10 операцій проводилися методом безготівкового розрахунку — на це витратили 2 201,1 млрд грн. Минулого року сума була меншою, а самі картки для оплати використовувалися рідше на 42%.

На покупки та оплату послуг через інтернет цього року вже встигли витратити понад 520 млрд гривень — майже четверта частина всіх операцій з "безготівкою". На оплату в мережі витрачали по 400 грн за раз. Зазначимо, що у 2020 ця сума була на 40 грн вищою.

Найчастіше українці обирають безготівковий розрахунок під час оплати в магазинах — понад 2 655 млн операцій. Але найбільші суми переказувалися на карти — 953,7 млрд грн, що становить майже половину від суми операцій. У середньому з картки на картку переказували по 1490 гривень.

Така популярність безготівкового розрахунку не могла не позначитися на торгових мережах — кількість місць, де можна розрахуватися карткою, зросла на більш ніж 11% з січня 2021 року.

Раніше "Телеграф" писав, що переселенцям не продовжуватимуть карти Ощадбанку з 1 січня.