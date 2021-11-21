Без любых объяснений: клиент "ПриватБанка" пожаловался на отключение сервисов

Клиент банка уже не впервые столкнулся с подобными трудностями

В "ПриватБанке" начали самовольно, без предварительных предупреждений, отключать клиентов от сервисов, которые те активно используют.

Такой историей поделился 20 ноября юзер Dirol2022 на сайте "Минфин", где можно получить поддержку от финучреждений.

По словам клиента "Привата", он активно пользовался услугами банка, в том числе популярным сервисом "Оплата частями". Однако в какой-то момент он внезапно узнал, что подобная возможность ему больше не доступна.

"Отключили её в ноль… Без всяких уведомлений. Как и было 3-4 года назад. Затем писал в "Приват24", с трудом, но добился тогда подключения, а сейчас псевдоспециалисты отказываются это делать", — пояснил ситуацию мужчина.

Как он поясняет, теперь в "Привате" от него требуют активно использовать другие сервисы банка, завести депозит и т.п. Таким образом банк по итогу якобы сможет разблокировать доступ к "Оплате частями".

"Я вот думаю, а зачем оно надо, когда мне Monobank уже дал 2-3 года назад кредитный лимит и оплату частями без всякого активного использования?" — резюмировал пользователь.

Интересно, что на этот кейс уже отреагировали в службе поддержке "ПриватБанка". Как заметили специалисты, лимит на "Оплату частями" является индивидуальным для каждого клиента. Его рассчитывает с помощью сложной математической модели, которая учитывает много факторов.

"Движение средств и позитивная кредитная история тоже учитываются при установлении лимита, но это не единственные факторы, учитывая которые банк принимает окончательное решение", — объяснили в "Привате".

При этом никаких объяснений тому, почему сервис мог быть отключен совсем, специалисты не дали. Зато пообещали улучшить качество обслуживание.

"Телеграф" уже писал, что пользователи "Привата" все чаще сталкиваются с проблемами в пользовании сервисом банка. У некоторых украинцев, к примеру, не проходят платежи за коммунальные услуги.