Без жодних пояснень: клієнт "ПриватБанку" поскаржився на відключення сервісів

Клієнт банку вже не вперше зіткнувся з подібними труднощами

У "ПриватБанку" почали самовільно, без попередніх попереджень, відключати клієнтів від сервісів, які ті активно використовують.

Такою історією поділився 20 листопада користувач Dirol2022 на сайті "Мінфін", де можна отримати підтримку від фінустанови.

За словами клієнта "Привату", він активно користувався послугами банку, зокрема популярним сервісом "Оплата частинами". Однак у якийсь момент він раптово дізнався, що подібна можливість йому не доступна.

"Відключили її в нуль... Без жодних повідомлень. Як і було 3-4 роки тому. Потім писав у "Приват24", насилу, але добився тоді підключення, а зараз псевдофахівці відмовляються це робити", — пояснив ситуацію чоловік.

Як він пояснює, тепер у "Приваті" від нього вимагають активно використовувати інші сервіси банку, завести депозит тощо. Таким чином банк зрештою ніби зможе розблокувати доступ до "Оплати частинами".

"Я ось думаю, а навіщо воно треба, коли мені Monobank вже дав 2-3 роки тому кредитний ліміт та оплату частинами без жодного активного використання?" — резюмував користувач.

Цікаво, що на цей кейс уже відреагували на службі підтримки "ПриватБанку". Як зауважили фахівці, ліміт на "Оплату частинами" є індивідуальним для кожного клієнта. Його розраховують із допомогою складної математичної моделі, яка враховує багато факторів.

"Рух коштів та позитивна кредитна історія теж враховуються при встановленні ліміту, але це не єдині фактори, враховуючи які банк ухвалює остаточне рішення", — пояснили в "Приваті".

При цьому жодних пояснень, чому сервіс міг бути відключений зовсім, фахівці не дали. Натомість пообіцяли покращити якість обслуговування.

"Телеграф" вже писав, що користувачі "Привату" все частіше стикаються з проблемами у користуванні сервісом банку. У деяких українців, наприклад, не відбуваються платежі за комунальні послуги.