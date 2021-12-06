"Экономический паспорт" украинцев стал ближе: Зеленский направил законопроекты в Раду
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Документ позволит молодым украинцам получать долю от добычи полезных ископаемых.
Президент Украины Владимир Зеленский передал в парламент законопроект об экономическом паспорте украинцев и создании "Фонда будущих поколений".
Об этом информирует пресс-служба ОПУ.
Согласно документу, в Фонд будут поступать деньги от ренты за пользование недрами и добычу полезных ископаемых, а также доходы от инвестирования его средств.
В дальнейшем эти деньги будут поступать на счета молодых украинцев которым не исполнилось 18 лет. По достижению совершеннолетия они смогут потратить их на учебу в вузах, покупку собственного жилья и лечение. Кроме того, они смогут вывести средства на счет в системах негосударственного пенсионного обеспечения.
Кроме того Зеленским были внесены еще ряд законопроектов, которыми предусматривается урегулирование вопросов с освобождением от налогообложения Фонда и выплат из него.
По словам президента, принятие этого закона позволит молодому поколению более гибко подходить к вопросам получения образования, а также создадут условия для развития экономики и благоприятной атмосферы на рынке труда.
Как сообщалось ранее, согласно задумке властей, имеющие "экономические паспорта" дети смогут после достижения совершеннолетия получить на свой счет около 10 тысяч долларов США. "Телеграф" пообщался с экономистами, чтобы выяснить насколько реализуема эта идея и какие подводные камни стоит учитывать.
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