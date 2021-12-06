Укр

"Экономический паспорт" украинцев стал ближе: Зеленский направил законопроекты в Раду

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Банковская карта Новость обновлена 06 декабря 2021, 23:13
Банковская карта

Документ позволит молодым украинцам получать долю от добычи полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский передал в парламент законопроект об экономическом паспорте украинцев и создании "Фонда будущих поколений".

Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Согласно документу, в Фонд будут поступать деньги от ренты за пользование недрами и добычу полезных ископаемых, а также доходы от инвестирования его средств.

В дальнейшем эти деньги будут поступать на счета молодых украинцев которым не исполнилось 18 лет. По достижению совершеннолетия они смогут потратить их на учебу в вузах, покупку собственного жилья и лечение. Кроме того, они смогут вывести средства на счет в системах негосударственного пенсионного обеспечения.

Кроме того Зеленским были внесены еще ряд законопроектов, которыми предусматривается урегулирование вопросов с освобождением от налогообложения Фонда и выплат из него.

По словам президента, принятие этого закона позволит молодому поколению более гибко подходить к вопросам получения образования, а также создадут условия для развития экономики и благоприятной атмосферы на рынке труда.

Как сообщалось ранее, согласно задумке властей, имеющие "экономические паспорта" дети смогут после достижения совершеннолетия получить на свой счет около 10 тысяч долларов США. "Телеграф" пообщался с экономистами, чтобы выяснить насколько реализуема эта идея и какие подводные камни стоит учитывать.

Теги:
#Верховная Рада #Владимир Зеленский
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