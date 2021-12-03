Экономический паспорт украинца: дадут ли детям по 10 тысяч долларов

Экономисты рассказали, насколько целесообразна идея Владимира Зеленского начислять детям до 18 лет деньги за пользования недрами Украины

Президент Владимир Зеленский снова вернулся к идее «экономического паспорта украинца». «Паспорта» представляют собой счета для детей украинцев, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр.

«До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья», — отметил Зеленский в ходе своего ежегодного послания 1 декабря.

Согласно ожиданиям властей, дети с «экономическим паспортами» по достижении совершеннолетия получат по 10 тысяч долларов. Но насколько реальна эта сумма, да и вообще – реализуема ли идея в целом? Об этом – в сегодняшнем материале «Телеграфа».

Популизм и безумие

По словам президента, средства на «экономическом паспорте украинца» появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов. Но эксперты президентского оптимизма не разделяют и считают «паспорт» нерабочей идеей.

«Сама по себе инициатива экономического паспорта не такая уж плохая затея, если бы не существенное «но»: Украина – это не Саудовская Аравия, — говорит эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев. — Больших запасов нефти и газа у нас нет, а рента на железную руду вряд ли обеспечит заявленный президентом уровень в 10 тысяч долларов по достижении 18 лет. Мне уже встречались подсчеты наших экономистов, согласно которым более реальна сумма в 5-6 тыс. грн в год».

«Эта идея просто безумна, ведь мы не Кувейт, не Катар и не Эмираты, чтобы «выжать» такие суммы из недр, — отметил в беседе с «Телеграфом» экономист Сергей Фурса. – Нужно понимать: чтобы положить какие-то деньги на новые счета, нужно у кого-то эти деньги забрать. И, скорее всего, заберут из местных бюджетов, что нанесет удар по децентрализации».

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По словам эксперта, нужно дождаться законопроекта и посмотреть, предусмотрено ли в нем существенное увеличение ренты. Если нет – то это разговоры ни о чем.

По мнению аналитика Алексея Куща, экономический паспорт украинца – это очередная правильная идея, которая пошла в неправильном направлении.

«В последнее время такое наблюдается довольно часто, поскольку мы имеем дело с медийными политическими технологиями, — поясняет эксперт. – За основу берутся популярные идеи, которые пользуются поддержкой населения в разных странах, причем никого не волнует, как это будет реализовано у нас на практике. Эдакий большой политический симулятор: ни одна идея не реализовывается, но спикер все время в тренде и на гребне волны. А то, что это не «волна», а «пена», способны понять порядка 5% населения страны».

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян признается: ему сложно воспринимать подобные обещания всерьез, особенно учитывая, что они озвучиваются лишь тогда, когда президенту необходимо повысить рейтинг.

«Понятно, что главная цель этой инициативы – популистская: желание продемонстрировать заботу о народе свойственно любому политику, — говорит эксперт. — Но чтобы сдержать подобные обещания, для начала следует стимулировать экономику, которая по итогам 2021-го по всей видимости так и не сможет восстановиться от кризисного 2020-го. И это в то время, когда в отсутствие новых кредитных поступлений обслуживать текущую задолженность или сводить бюджет попросту не получается».

По словам Сарояна, все это заставляет не только с большим скепсисом относиться к возможности воплощения инициативы, но и переживать за трату средств (разумеется, если они таки накопятся), на решение актуальных проблем — выплату пенсий, долгов и т.д.

Нам нужен резервный фонд

По-хорошему нам следует создать специальный фонд, куда будет направляться часть доходов от продажи сырья, и расходовать эти деньги на развитие актуальных и, самое главное, новых направлений, считает Сергей Сароян. То есть поддерживать не уже функционирующие компании, которые имеют лоббистов в правительстве, а, скажем, стартапы, стимулируя создание рабочих мест.

О том, что сегодня Украине нужно создавать свой национальный резервный фонд, говорит и Алексей Кущ. Тем более, что мы единственная сырьевая страна в мире, у которой такого фонда нет. По мнению эксперта, учитывая, что мировая экономика развивается по экономическим циклам, такой фонд позволил бы накапливать средства, когда сырьевые цены находятся на пике, и расходовать их на поддержание экономики и покрытие дефицита бюджета, когда на точках спада и, тем более, кризиса происходит резкий обвал мировых цен на сырье.

По подсчетам Куща, если бы Украина создала такой фонд в 2005-м, сегодня на нем было бы не менее 30 млрд долларов. Понятно, что в этом случае мы бы не попали в долговую зависимость и переживали бы кризисы не за счет кредитов, а своими силами.

Но проблема в том, что идея национального резервного фонда не «продается» избирателям. Людям гораздо приятнее и понятнее услышать, что их дети через 18 лет получат по 10 тыс. долларов. А получат на самом деле или нет, — уже не так важно.

Говоря о реализации идеи «экономического паспорта», Алексей Кущ отмечает две основные ошибки.

Во-первых, говорит эксперт, только лишь за счет ренты, наполнить эти счета не получится. Создавать национальные резервные фонды за счет ренты могут разве что нефтяные страны. В Украине же рента небольшая – около 40 млрд грн в год, то есть выходит по 1000 грн на человека. И даже «честная рента» на железную руду ситуацию не спасет, ведь за счет этого получится увеличить рентные платежи в 2-2,5 раза. Для того чтобы аккумулировать приличные суммы, нужно создавать систему экспортных пошлин, за счет чего можно получить порядка 5 млрд долларов в год.

Во-вторых, нет никакого смысла копить деньги на счетах десятки лет. Смысл в том, чтобы вкладывать деньги в перестройку экономики и избавляться от сырьевой зависимости. Сырьевые страны покупают технологии, размещают в своей стране производства – то есть готовятся к тому периоду, когда сырье будет не в цене. Если говорить об Украине, то у нас эти деньги надо вкладывать в перерабатывающую промышленность.

Как хранить будем?

Хранение денег десять-двадцать лет на счетах украинских банков – довольно смелая идея. Получится ли уберечь средства от разворовывания и инфляции? Отвечая на этот вопрос, украинские экономисты были не слишком оптимистичны.

Так, Даниил Богатырев напоминает: банковская система Украины не слишком надежна, а экономическая ситуация нестабильна. В этих условиях накопления по программе «экономического паспорта» либо съест инфляция, либо они и вовсе исчезнут в ходе очередного «банкопада», так что реализация данной инициативы представляется крайне сомнительной.

Экономист Александр Гаврутенко полагает, что сохранить деньги и защитить их от инфляции поможет диверсифицированный инвестиционный фонд.

Сергей Фурса считает, что, поскольку такие средства аккумулируются на счетах в госбанке, украдут их вряд ли. Другое дело – насколько защищены они будут от инфляции. В теории деньги будут лежать на депозите, ставки по которому должны перекрывать инфляцию, но на практике это срабатывает не всегда.

Эксперты напоминают: любая валюта со временем обесценивается, и даже «оплот американской экономики» нельзя назвать безупречным. По словам руководителя отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, средний уровень инфляции в США, на который ориентируется ФРС, составляет 2% в год. Правда, как раз сейчас тот редкий случай, когда инфляция в США находится на максимальных за 30 лет уровнях — 6%.

«Если взять за основу 2% годовой инфляции, то покупательная способность сегодняшних 10 тыс. долларов в текущих ценах через 15 лет составит около 7,4 тыс. долларов, через 20 лет – 6,7 тыс. долларов, — подсчитал Андрей Шевчишин. – Если же на протяжении 20 лет средняя инфляция в США будет на уровне 5%, то покупательная способность сегодняшних 10 тыс. долларов будет менее 3,6 тыс. долларов».

А что с моральной стороной вопроса?

Если с финансовой и технической стороной все более-менее понятно, то моральная сторона идеи экономического паспорта украинца вызывает вопросы.

«Вопрос о социальной справедливости отсылает нас к Конституции Украины, где указано, что недра страны принадлежат всему народу, — напоминает Александр Гаврутенко. – Можно говорить о том, что народ в лице своих избранников принимает решение именно таким образом распорядиться частью доходов от добычи полезных ископаемых. Но справедливо ли это в отношении детей, рожденных до 2019 года, которым, судя по первому драфту идеи, такие счета открываться не будут? Насколько целесообразно продолжать множить эти различия и создавать кому-то преференции, вместо того, чтобы строить страну равных возможностей с высоким качеством социальных услуг для всех?».

Кроме того, эксперт отмечает достаточно странное использование названия «экономический паспорт».

«Еще Конфуций предостерегал от неправильного использования слов и терминов, поскольку это приводит ко многим проблемам, — говорит Гаврутенко. — Если называть счета детей с накоплением поступлений от разработки недр «экономическим паспортом», то чем тогда является его трудовая книжка или, скажем, резюме, или выписка налоговых платежей? На мой взгляд, все это намного больше подходит под определение паспорта, как идентификатора личности в экономической сфере. Но, так уж у нас заведено — давать громкие и неуместные названия всему, что добавляет рейтинга».