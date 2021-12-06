Рус

"Економічний паспорт" українців став ближче: Зеленський направив законопроекти до Ради

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Банківська картка Новина оновлена 06 грудня 2021, 23:13
Банківська картка

Документ дозволить молодим українцям отримувати частку від видобутку корисних копалин.

Президент України Володимир Зеленський передав до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українців та створення "Фонду майбутніх поколінь".

Про це інформує пресслужба ОПУ.

Згідно з документом, до Фонду надходитимуть гроші від ренти за користування надрами та видобуток корисних копалин, а також доходи від інвестування його коштів.

Надалі ці гроші надходитимуть на рахунки молодих українців, яким не виповнилося 18 років. Після досягнення повноліття вони зможуть витратити їх на навчання у вишах, покупку власного житла та лікування. Крім того, вони матимуть змогу вивести кошти на рахунок у системах недержавного пенсійного забезпечення.

Крім того, Зеленським було внесено ще низку законопроєктів, якими передбачається врегулювання питань зі звільненням від оподаткування Фонду та виплат із нього.

За словами президента, ухвалення цього закону дозволить молодому поколінню більш гнучко підходити до питань здобуття освіти, а також створять умови для розвитку економіки та сприятливої атмосфери на ринку праці.

Як повідомлялося раніше, згідно з задумом влади, діти, які мають "економічні паспорти", зможуть після досягнення повноліття отримати на свій рахунок близько 10 тисяч доларів США. "Телеграф" поспілкувався з економістами, щоб з’ясувати наскільки реальна ця ідея і які підводні камені варто враховувати.

Теги:
#Верховна Рада #Володимир Зеленський
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 6 грудня: нові "жовті зони", зміна правил карантину, день ЗСУ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 6 грудня: нові "жовті зони", зміна правил карантину, день ЗСУ
Дата публікації
Категорія
ВСУ готові гідно відповісти російському агресору
"Путін готовий відкрито воювати з Україною": генерал відповів, який "прийом" можуть організувати наші військові росіянам
Дата публікації
Категорія
"Козак-2М1"
Танки, бронемашини та літаки: українські військові отримали нову бойову техніку (фото)
Дата публікації
Категорія
Байден та Зеленський
Байден планує поговорити з Зеленським про російські війська на кордоні України
Дата публікації
Категорія
Олександр Мамай
"Брат на брата": мер Полтави Мамай відзначився висловлюванням про війну між США та Росією в Україні (відео)