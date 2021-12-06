"Економічний паспорт" українців став ближче: Зеленський направив законопроекти до Ради

Документ дозволить молодим українцям отримувати частку від видобутку корисних копалин.

Президент України Володимир Зеленський передав до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українців та створення "Фонду майбутніх поколінь".

Про це інформує пресслужба ОПУ.

Згідно з документом, до Фонду надходитимуть гроші від ренти за користування надрами та видобуток корисних копалин, а також доходи від інвестування його коштів.

Надалі ці гроші надходитимуть на рахунки молодих українців, яким не виповнилося 18 років. Після досягнення повноліття вони зможуть витратити їх на навчання у вишах, покупку власного житла та лікування. Крім того, вони матимуть змогу вивести кошти на рахунок у системах недержавного пенсійного забезпечення.

Крім того, Зеленським було внесено ще низку законопроєктів, якими передбачається врегулювання питань зі звільненням від оподаткування Фонду та виплат із нього.

За словами президента, ухвалення цього закону дозволить молодому поколінню більш гнучко підходити до питань здобуття освіти, а також створять умови для розвитку економіки та сприятливої атмосфери на ринку праці.

Як повідомлялося раніше, згідно з задумом влади, діти, які мають "економічні паспорти", зможуть після досягнення повноліття отримати на свій рахунок близько 10 тисяч доларів США. "Телеграф" поспілкувався з економістами, щоб з’ясувати наскільки реальна ця ідея і які підводні камені варто враховувати.