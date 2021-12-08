Миллиард фунтов от Британии: на что Украина получит дополнительное финансирование

Деньги можно будет направить на развитие инфраструктуры и медицинской отрасли

В Лондоне согласовали выделение дополнительной финансовой помощи для Украины в размере 1 млрд фунтов стерлингов (около 36 млрд гривен).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных стран Украины.

К такому соглашению стороны пришли во время заседания диалога стратегического партнерства между странами. Украину представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. Со стороны англичан присутствовала госсекретарь по иностранным делам Лиз Трасс.

Дополнительное финансовое вливания увеличит общую сумму поддержки Украины Великобританией до 3,5 млрд фунтов стерлингов (более 126 млрд гривен).

Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба

В первую очередь, эти деньги будут направлены на улучшение торговых отношений с Великобританией, а также различные иностранные инвестиции. Решение уже приветствовал и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Деньги будут выделены благодаря Агентству гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance). Такие деньги могут быть также потрачены на развитие инфраструктуры, медицины и других сфер.

Все решения касаемо расширения сотрудничества между ВБ и Украиной были занесены в специальное двухсторонние комюнике.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Международном валютном фонде согласовали очередной транш для Украины. Предварительно можно рассчитывать на получение 700 млн долларов, которые планируют направить на борьбу с коронавирусной пандемией.