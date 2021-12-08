Рус

Мільярд фунтів від Британії: на що Україна отримає додаткове фінансування

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Велика Британія та Україна працюватимуть над поглибленням співпраці Новина оновлена 08 грудня 2021, 22:27
Велика Британія та Україна працюватимуть над поглибленням співпраці

Гроші можна буде спрямувати на розвиток інфраструктури та медичної галузі

У Лондоні погодили виділення додаткової фінансової допомоги для України у розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 36 млрд гривень).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних країн України.

Такої угоди сторони дійшли під час засідання діалогу стратегічного партнерства між країнами. Україну представляв глава МЗС Дмитро Кулеба. З боку англійців була присутня держсекретар із закордонних справ Ліз Трасс.

Додаткове фінансове вливання збільшить загальну суму підтримки України Великобританією до 3,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 126 млрд гривень).

Ліз Трасс та Дмитро Куліба
Ліз Трасс та Дмитро Куліба

Насамперед ці гроші будуть спрямовані на покращення торговельних відносин з Великою Британією, а також різні іноземні інвестиції. Рішення вже привітав і глава української держави Володимир Зеленський.

Гроші будуть виділені завдяки Агентству гарантування експортних кредитів (UK Export Finance). Такі гроші додатково можуть бути витрачені на розвиток інфраструктури, медицини та інших галузей.

Всі рішення щодо розширення співпраці між СБ та Україною були занесені до спеціального двостороннього комюніке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міжнародному валютному фонді погодили черговий транш для України. Попередньо можна розраховувати на отримання 700 млн доларів, які планують направити на боротьбу з коронавірусною пандемією.

Теги:
#Україна #Економіка #Велика Британія #Фінансування #Дмитро Кулеба
Героя знаємо, але не в обличчя
Україна
Олександр "Редут" Трепак — справжній герой російсько-української війни, якого... не знали в обличчя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Героя знаємо, але не в обличчя
Олександр "Редут" Трепак — справжній герой російсько-української війни, якого... не знали в обличчя
Дата публікації
Категорія
Телефонна розмова Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
Жертва та її мучитель були знайомі лише кілька годин
Просидів пів дня поряд із трупом: убивця дівчини у Тернополі розповів подробиці (відео)
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"