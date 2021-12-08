Мільярд фунтів від Британії: на що Україна отримає додаткове фінансування

Гроші можна буде спрямувати на розвиток інфраструктури та медичної галузі

У Лондоні погодили виділення додаткової фінансової допомоги для України у розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 36 млрд гривень).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних країн України.

Такої угоди сторони дійшли під час засідання діалогу стратегічного партнерства між країнами. Україну представляв глава МЗС Дмитро Кулеба. З боку англійців була присутня держсекретар із закордонних справ Ліз Трасс.

Додаткове фінансове вливання збільшить загальну суму підтримки України Великобританією до 3,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 126 млрд гривень).

Ліз Трасс та Дмитро Куліба

Насамперед ці гроші будуть спрямовані на покращення торговельних відносин з Великою Британією, а також різні іноземні інвестиції. Рішення вже привітав і глава української держави Володимир Зеленський.

Гроші будуть виділені завдяки Агентству гарантування експортних кредитів (UK Export Finance). Такі гроші додатково можуть бути витрачені на розвиток інфраструктури, медицини та інших галузей.

Всі рішення щодо розширення співпраці між СБ та Україною були занесені до спеціального двостороннього комюніке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міжнародному валютному фонді погодили черговий транш для України. Попередньо можна розраховувати на отримання 700 млн доларів, які планують направити на боротьбу з коронавірусною пандемією.