Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского

Многие украинцы остались без "ковидной тысячи" перед Новым годом

Финансовое поощрение за пройденный курс вакцинации от коронавируса (две дозы) в размере тысячи гривен пользуется большой популярностью в Украине. Только в первые дни в "Дию" обратилось более 4,5 млн человек на оформление денег. Однако не во всех финучреждениях получение этих денег проходит без эксцессов.

Так, на сайте "Минфин" можно встретить немало недовольных работой "ПриватБанка" в контексте программы "Є-Підтримка".

Отдельные пользователи говорят, что подавали заявки на "вовину тысячу" еще 18-19 декабря, однако денег на карте так и не появилось.

При этом юзерка Анастасия Акиндинова подчеркивает, что в банке не предупреждали о необходимости ожидания аж 10 рабочих дней для получения выплат.

В техподдержке банка лишь разводят руками — каждое учреждение работает по своей схеме. И если клиенты monobank или А-банка могут получить деньги сразу после отправления заявки, то в "Привате" придется подождать — здесь ждут конкретных зачислений от государства, а не отдают "свои".

"Мы понимаем, что ожидание — не самое приятное чувство, но Министерство экономики Украины уже проводит транши на выплату нашим клиентам и осталось совсем немного", — успокаивают представители "ПриватБанка".

Также сотрудники учреждения подчеркивают: десять рабочих дней считаются не от оформления карты в банке, а с момента подачи заявки на деньги через "Дию". Судя по всему, этот механизм часто дает сбои, т.к. люди уверены, что для зачисления финансов будет достаточно открыть специальную карточку.

Впрочем, есть и те, кто не получил свои деньги даже после прохождения десяти рабочих дней.

"Операторы отвечают какой-то бред. Не рекомендую пользоваться. Не так нужны те деньги, как появляется разочарование от работы банка", — отметил пользователь alexkharkiv96.

При этом в "Привате" лишь посокрушались тому, что у клиента сложилось плохое впечатление об их работе и снова напомнили о задержках от Министерства финансов. Однако объяснения, почему денег нет даже по истечению всех поставленных сроков, так и не появилось.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как пошагово создать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию. Специалисты попытались максимально упростить этот процесс.